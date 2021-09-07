挑戰德州「心跳法」 司法部長設法捍衛婦女墮胎權

嚴格限制墮胎的德州心跳法3日生效，引發婦女恐慌，正展開反擊行動。圖為支持婦女墮胎權的婦女1日德州首府奧斯汀抗議心跳法。(美聯社)

司法部 長加蘭德(Merrick Garland)6日指出，司法部現正研議「所有選項」，挑戰德州 俗稱「心跳法」的反墮胎 新法；他表示，必定支持目前在德州飽受抨擊的墮胎診所，也會保護尋求墮胎的婦女，以及提供墮胎手術的診所人員，若有人企圖阻止婦女在德州墮胎，拜登政府將以聯邦罪名起訴。

若阻止墮胎 將以聯邦罪名起訴

德州「心跳法」全面禁止妊娠六周以上的墮胎，新法1日開始實施，就連亂倫或遭到強暴而懷孕超過六周，同樣不准墮胎；最高法院1日深夜以5票對4票表決駁回墮胎診所等組織的緊急上訴，「心跳法」正式生效。

1973年最高法院裁定墮胎權合法化重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)近半世紀以來，德州新法是國內對婦女墮胎的最嚴格限制。

拜登總統日前對於最高法院未能擋下「心跳法」提出批判，也指示司法部研究如何對德州新法祭出反制之道。

民主黨正忙著尋找因應「心跳法」的反制之道，包括在國會通過新法；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)則說，眾院本月底將表決一項透過聯邦法律架構，保障婦女墮胎權的提案。

共和黨人士：拜登政府逾越權限

共和黨人士則說，最高法院上周已駁回緊急上訴，讓「心跳法」正式生效，如今拜登政府想方設法打壓「心跳法」，顯然是聯邦機關逾越權限。

嚴格限制墮胎的德州心跳法3日生效，引發婦女恐慌。聯邦司法部長加蘭德6日宣布，聯邦正研議「所有選項」，保障德州婦女的墮胎權。(美聯社)

加蘭德6日表示，決不容許對尋求墮胎婦女或墮胎診所員工施暴、肢體干預或破壞財務等侵犯1994年「自由就醫法」(Freedom of Access to Clinic Entrances Act，FACE ACT)的情事。

他說，司法部已聯繫位於德州及全美各地的聯邦檢察官辦公室及聯邦調查局(FBI)區域辦公室，指示與各地警察機關討論因應措施。

加蘭德聲明 德州州長未做回應

加蘭德說，如果有墮胎診所或節育健康中心遭受攻擊，司法部將透過聯邦執法機關提供協助；對於加蘭德的聲明，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)並未回應。

在德州之前，其他幾州也曾訂定類似限縮墮胎權的州法，不過紛紛被法院擋下；德州「心跳法」的特別之處在於，將取締墮胎的任務交給一般民眾，而不是由檢警機關負責追究刑責。

德州新法規定，任何州民均可針對為妊娠超過六周婦女提供墮胎協助的診所或民眾提告，包括開車載婦女前往墮胎的司機都可能被告上州立法院；民眾援引「心跳法」興訟之後，若勝訴將有1萬元獎金，若提告失敗則不必承擔罰款。