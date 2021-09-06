砍失業補助不是唯一解 學者點出就業放緩2關鍵

經濟學者指出，提前結束聯邦額外失業津貼的州，目前就業成長與持續提供疫情相關額外補助的州並無不同。圖為行人從紐約市一家貼有徵人廣告的餐館前走過。(Getty Images)

自從新冠肺炎席捲全美以來，聯邦政府推出多項補助措施，以協助民眾度過經濟危機。然而，每周額外失業津貼將在6日到期後，將影響900萬人，其中包括約540萬無固定收入的勞工。不過，由於8月份就業 力道明顯放緩，且通貨膨脹指數創下新高，拜登政府仍決意在失業補助金屆期後，不再延長。

直接讓額外失業津貼屆期，是聯邦政府有意迫使民眾重返就業市場的重要手段。初夏時共有26個州為了讓民眾盡速回到工作崗位，提前退出了聯邦失業補助計畫；再加上當時全美疫情 有趨緩跡象，這些取消失業補助的州就業率確實因此顯著增加。

自由業工作平台Upwork首席經濟學者奧奇梅克(Adam Ozimek)說：「取消失業補助將有利於加速就業率上升，但短期內很難彌補疫情期間造成的經濟損失。」

雖然多數經濟學者同意取消額外失業津貼有助於增加民眾重返就業市場的動力，但也表示失業補助並不是現在就業率成長停滯的唯一因素。根據勞工部 3日最新統計，目前約有560萬人因原公司倒閉而失業，另外還有150萬人因社會上為因應疫情而設下的種種限制，導致他們難以找到合適的工作，因此不是勞工不願意上班，而是現在的就業市場還沒有辦法消化這麼大量的人力。

摩根大通研究所(JPMorgan Chase Institute)主席費歐娜‧格雷格(Fiona Greig)表示，根據他們的統計，在取消失業補助的州中，就業率平均增加0.5%，因此失業補助金發放與否並非影響勞工就業意願的主要因素。

哥倫比亞大學偕同哈佛、多倫多等大學進行的一項研究也指出，今年4月取消失業補助的州中，平均就業率增加4.4%，但勞工的收入仍有顯著下降，導致整體消費也下降。

高盛(Goldman Sachs)8月也曾發布報告，從疫情發展的角度切入就業率難以上升的原因。他們表示取消失業補助的州確實有就業率增加的趨勢，但勞動參與率持平。「因此，勞工不回到就業市場的主要原因，還是出於對疫情的擔憂，即便停發失業補助金，他們也不會『立刻』投入就業。」