我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

砍失業補助不是唯一解 學者點出就業放緩2關鍵

編譯柯立偉／綜合5日電
經濟學者指出，提前結束聯邦額外失業津貼的州，目前就業成長與持續提供疫情相關額外補助的州並無不同。圖為行人從紐約市一家貼有徵人廣告的餐館前走過。(Getty Images)
經濟學者指出，提前結束聯邦額外失業津貼的州，目前就業成長與持續提供疫情相關額外補助的州並無不同。圖為行人從紐約市一家貼有徵人廣告的餐館前走過。(Getty Images)

自從新冠肺炎席捲全美以來，聯邦政府推出多項補助措施，以協助民眾度過經濟危機。然而，每周額外失業津貼將在6日到期後，將影響900萬人，其中包括約540萬無固定收入的勞工。不過，由於8月份就業力道明顯放緩，且通貨膨脹指數創下新高，拜登政府仍決意在失業補助金屆期後，不再延長。

直接讓額外失業津貼屆期，是聯邦政府有意迫使民眾重返就業市場的重要手段。初夏時共有26個州為了讓民眾盡速回到工作崗位，提前退出了聯邦失業補助計畫；再加上當時全美疫情有趨緩跡象，這些取消失業補助的州就業率確實因此顯著增加。

自由業工作平台Upwork首席經濟學者奧奇梅克(Adam Ozimek)說：「取消失業補助將有利於加速就業率上升，但短期內很難彌補疫情期間造成的經濟損失。」

雖然多數經濟學者同意取消額外失業津貼有助於增加民眾重返就業市場的動力，但也表示失業補助並不是現在就業率成長停滯的唯一因素。根據勞工部3日最新統計，目前約有560萬人因原公司倒閉而失業，另外還有150萬人因社會上為因應疫情而設下的種種限制，導致他們難以找到合適的工作，因此不是勞工不願意上班，而是現在的就業市場還沒有辦法消化這麼大量的人力。

摩根大通研究所(JPMorgan Chase Institute)主席費歐娜‧格雷格(Fiona Greig)表示，根據他們的統計，在取消失業補助的州中，就業率平均增加0.5%，因此失業補助金發放與否並非影響勞工就業意願的主要因素。

哥倫比亞大學偕同哈佛、多倫多等大學進行的一項研究也指出，今年4月取消失業補助的州中，平均就業率增加4.4%，但勞工的收入仍有顯著下降，導致整體消費也下降。

高盛(Goldman Sachs)8月也曾發布報告，從疫情發展的角度切入就業率難以上升的原因。他們表示取消失業補助的州確實有就業率增加的趨勢，但勞動參與率持平。「因此，勞工不回到就業市場的主要原因，還是出於對疫情的擔憂，即便停發失業補助金，他們也不會『立刻』投入就業。」

就業 勞工部 疫情

上一則

租屋補助核發 德州最快 紐約州吊車尾

下一則

陳法拉苦練數周 「尚氣」街頭對戰梁朝偉

延伸閱讀

聯邦失業津貼4日停發 新州50萬人受影響

聯邦失業津貼4日停發 新州50萬人受影響
疫情熱區護士荒 醫院「重金搶聘」 最高周薪破3千元

疫情熱區護士荒 醫院「重金搶聘」 最高周薪破3千元
重災區醫院搶聘護士 簽約金4萬元 最高周薪破3千元

重災區醫院搶聘護士 簽約金4萬元 最高周薪破3千元
低薪工作就業率 較疫前低22%

低薪工作就業率 較疫前低22%

熱門新聞

艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報資料照片)

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

2021-09-04 19:11

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著