學者：取消失業津貼 對就業成長助益不大

聯邦政府推出的每周額外失業津貼將於6日到期，多達540萬無固定收入的勞工將不再享受這一福利。圖為內布拉斯加失業工人去年7月排隊申請福利。（美聯社）

華爾街日報分析師與經濟學者表示，提前結束聯邦額外失業津貼的州，目前就業 成長與持續提供疫情 相關額外補助的州，情況相當。

多輪聯邦疫情補助增加失業給付的總額，上一次除了有每周達300元的補助，更延長計畫18個月。

在這些額外津貼6日到期前，已有25個州提前在夏季結束此計畫，其中大多數州有意結束其他與疫情相關的失業補償計畫，如馳援零工與自營工作 者的補貼。

WSJ分析勞工部數據顯示，提前結束聯邦額外失業津貼的25個州，4月到7月非農就業人口增加1.33%，另25個州與哥倫比亞特區此比率則為1.37%。

這些就業人口數據來自政府對雇主的調查，分析比較7月與4月總數，各州州長在5月時陸續宣布提前結束或減少補助。

經濟學者分析政府數據表示，無論各州是否提前結束失業補助計畫，若從就業成長率的角度看，數字相似。

芝加哥大學經濟學者加農(Peter Ganong)說：「若問題是：『失業保險是否為阻礙勞動市場復甦的關鍵？』 答案是否定的，根據可取得的數據，絕對是否定的。」

然而，經濟學者對於提前結束補助計畫完全無助就業，語帶保留。

首先，經濟學者認為現在下定論還太早；其次，抵消州重啟與地方政府攸關疫情限制的影響，可能讓即將到期的補貼成效黯然失色。

高盛(Goldman Sachs)經濟學者分析7月就業報告的年齡、性別、婚姻狀態、教育、家庭收入、產業及就業現況發現，「失業補助到期顯然有助失業者回歸工作崗位」。

高盛預估，若所有州都結束補助，7月就業成長可能超過40萬，至今年底可能達150萬。

經濟學者普遍認同，額外失業補助可能讓失業者不願找工作，但阻礙今年就業成長的因素還包括家庭照護責任、學校停課、擔心染疫及退休等，部分因素可能讓更多勞工不願回歸職場，或花更長時間找工作。

經濟學者表示，勞力市場復甦將有賴前述因素改善，但Delta變種病毒迅速擴散，疫情回溫致住院率上升，可能影響復甦進程。