我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

租屋補助核發 德州最快 紐約州吊車尾

編譯陳韻涵／綜合5日電
共和黨主政的德州，意外成為拜登政府加快發放聯邦租屋補助的宣傳典範。圖為德州布里斯堡的出租屋。（路透）
共和黨主政的德州，意外成為拜登政府加快發放聯邦租屋補助的宣傳典範。圖為德州布里斯堡的出租屋。（路透）

聯邦政府加快發放聯邦租屋補助之際，德州意外成為拜登政府的宣傳典範，透過政府與非營利組織的合作聯繫，確保身陷困境的租戶取得補助款，且發放速度比嚴格落實禁驅保護令的紐約等藍州還快。

財政部7月底數據顯示，眾院去年12月批准的465億元聯邦租屋補助中，共和黨領導且對屋主較友善的德州已核發全美最多的至少6億1600萬元補助款，占首批補助款的47%，其中部分大城市和郡的占比逾90%。

德州並非唯一高效發放租屋補助的紅州，維吉尼亞州7月底之前已發放半數款項，阿拉斯加州也發完了三分之一；在藍州或地區方面，哥倫比亞特區已發完接近一半，麻州則已撥發約33%。

反觀紐約州卻是發放補助最慢的州之一，紐約在7月底前僅核發配得8億100萬元款項中的270萬元，僅比懷俄明州及南卡羅來納州多。

全國低收入家庭聯盟(NLIHC)執行長黛安‧葉特爾(Diane Yentel)表示，「德州是政治人物願意學習、接納其設計與執行缺點的榜樣，德州的作法凸顯當局初始規畫行不通，且能從錯誤與修正中學習改進。」

聯邦最高法院上月26日裁定，未經國會同意，拜登政府不得延長禁驅令；各州發放租屋補助的差異，凸顯拜登政府面臨的巨大挑戰，聯邦當局施壓州長及市長加快發放補助以保護租戶，但即便是在德州，7月底仍有數億元未核發。

儘管拜登與德州共和黨領袖在新冠肺炎防疫相關事務的意見不合，白宮仍試圖宣揚德州發放租屋補助的高效率。

聯邦政府官員近幾周試圖強調德州如何運用數據和透過社區非營利組織聯繫租戶，鼓勵紐約等州跟進並加快補助申請程序。

人口普查局8月初調查發現，禁驅令廢止後，全美約有350萬名租戶「非常或可能」在未來兩個月面臨遭房東驅逐的命運。

高盛(Goldman Sachs)經濟學者預估，租戶短交的租金可能介於120億元到170億元不等。

德州 紐約州 拜登

上一則

美國6班機仍困喀布爾 共和黨議員：神學士拿來當人質

下一則

砍失業補助不是唯一解 學者點出就業放緩2關鍵

延伸閱讀

聯邦租屋補助 德州核發最快 紐約州速度吊車尾

聯邦租屋補助 德州核發最快 紐約州速度吊車尾
佛奇：9月20日可能來得及開打輝瑞加強針 莫德納恐延遲

佛奇：9月20日可能來得及開打輝瑞加強針 莫德納恐延遲
19架共機擾台 美議員憂北京持續試探美國決心

19架共機擾台 美議員憂北京持續試探美國決心
巴隆秋季展望報告：美股不再隨便買隨便漲

巴隆秋季展望報告：美股不再隨便買隨便漲

熱門新聞

艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報資料照片)

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

2021-09-04 19:11

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著