美國全民62%接種1劑 但染疫比去年勞工節同期增4倍

今年勞工節長周末開始，專家指疫情未減，可能比去年同期更嚴重。主要是delta變種病毒與未接種者的影響。圖為佛州邁阿密市國際機場3日出現大批出遊旅客。(Getty Images)

全美雖已有至少62%民眾至少接種一劑新冠疫苗，但Delta變種病毒 卻讓疫情 升溫，若與去年勞工 節周末假期相較，新增確診病例比去年此時增加逾四倍，住院人數增加超過兩倍；世界衛生組織(WHO)日前增列率先在哥倫比亞發現的「Mu變種病毒」為值得關注的變異，而此毒株至少在洛杉磯郡出現167個確診病例，白宮首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)擔心，此變異可能在美掀起新一波疫情。

Mu入侵洛杉磯 佛奇憂掀新疫情

新冠疫苗接種計畫實施已八個多月，全球疫情爆發20個月以來未見消退跡象；德州大學傳染病學系副主任、該校醫療科學中心傳染病專家芭芭拉‧泰勒(Barbara Taylor)說：「目前有許多不確定因素，變種病毒、疫苗和未接種者的交互關係，以及改變疫情曲線的Delta變種病毒。」

今年勞工節長周末開始，專家指疫情未減，可能比去年同期更嚴重。主要是delta變種病毒與未接種者的影響。圖為去年此時的明尼蘇達州的博覽會，擠滿大批遊客，令人擔心。(美聯社)

勞工節出遊 恐釀另一波疫情潮

聯邦疾病防治中心(CDC)擔心節慶後出現另一波疫情，建議未接種疫苗者不要在勞工節周末出遊。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，去年勞工節，美國剛度過每日新增確診6萬7000例的7月夏季高峰，勞工節前夕每日平均新增4萬1000例確診。

然而，今年勞工節當周，新增確診飆上1月以來新高，過去七天平均日增16萬6000例；數據顯示，近幾周確診情況趨緩，許多科學家預測疫情走勢很快會趨緩；上周確診僅增7%，為三周前26%的三分之一。

即使全美有六成以上的人接種過第一劑疫苗，但專家指出，當前新冠疫情比去年勞工節假期嚴重，主要是變種病毒delta對未接種者傳染不斷。(美聯社)

確診、住院、死亡率高於去年勞工節

世衛國家與衛生法合作中心主任高斯丁(Lawrence Gostin)指出，「確診、住院和死亡率確實比去年勞工節還高，大多在南部，這在我們的疫苗覆蓋率高的情況下令人訝異。」

科學家已證實，新冠疫苗的效能會隨著接種時間拉長而減弱，傳染力強的變種毒株扭轉了疫情走向，影響所有人；衛生部數據則顯示，目前逾10萬人住院，去年同期僅4萬1000人住院。

多倫多大學傳染病學教授波哥奇(Isaac Bogoch)說：「除非社區層面的保護力提升，否則我們將會看到周期變化，我們都希望疫情結束，但在疫苗覆蓋率未達一定程度之前，還不會告終。」

世衛表示，Mu變種病毒最早1月在哥倫比亞發現，截至上月29日已擴散至38國，此變種病毒已占全球新冠病毒序列的0.1%，但在哥倫比亞及厄瓜多持續增加。

洛杉磯公衛廳則表示，當地在6月19日到8月21日期間，已發現167個Mu病例，其中大多數在7月測得。

佛奇上周表示，Mu變種病毒還沒對美國造成「立即的威脅」，公衛專家將持續觀察Mu變種病毒在美發展的情況，CDC也還沒將其列為值得關注或需要高關注變的異株。