我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

趙立堅也辱華？推特PO圖「不見台灣」 中網民炸鍋

美國全民62%接種1劑 但染疫比去年勞工節同期增4倍

編譯陳韻涵╱綜合4日電
今年勞工節長周末開始，專家指疫情未減，可能比去年同期更嚴重。主要是delta變種病毒與未接種者的影響。圖為佛州邁阿密市國際機場3日出現大批出遊旅客。(Getty Images)
今年勞工節長周末開始，專家指疫情未減，可能比去年同期更嚴重。主要是delta變種病毒與未接種者的影響。圖為佛州邁阿密市國際機場3日出現大批出遊旅客。(Getty Images)

全美雖已有至少62%民眾至少接種一劑新冠疫苗，但Delta變種病毒卻讓疫情升溫，若與去年勞工節周末假期相較，新增確診病例比去年此時增加逾四倍，住院人數增加超過兩倍；世界衛生組織(WHO)日前增列率先在哥倫比亞發現的「Mu變種病毒」為值得關注的變異，而此毒株至少在洛杉磯郡出現167個確診病例，白宮首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)擔心，此變異可能在美掀起新一波疫情。

Mu入侵洛杉磯 佛奇憂掀新疫情

新冠疫苗接種計畫實施已八個多月，全球疫情爆發20個月以來未見消退跡象；德州大學傳染病學系副主任、該校醫療科學中心傳染病專家芭芭拉‧泰勒(Barbara Taylor)說：「目前有許多不確定因素，變種病毒、疫苗和未接種者的交互關係，以及改變疫情曲線的Delta變種病毒。」

今年勞工節長周末開始，專家指疫情未減，可能比去年同期更嚴重。主要是delta變種...
今年勞工節長周末開始，專家指疫情未減，可能比去年同期更嚴重。主要是delta變種病毒與未接種者的影響。圖為去年此時的明尼蘇達州的博覽會，擠滿大批遊客，令人擔心。(美聯社)

勞工節出遊 恐釀另一波疫情潮

聯邦疾病防治中心(CDC)擔心節慶後出現另一波疫情，建議未接種疫苗者不要在勞工節周末出遊。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，去年勞工節，美國剛度過每日新增確診6萬7000例的7月夏季高峰，勞工節前夕每日平均新增4萬1000例確診。

然而，今年勞工節當周，新增確診飆上1月以來新高，過去七天平均日增16萬6000例；數據顯示，近幾周確診情況趨緩，許多科學家預測疫情走勢很快會趨緩；上周確診僅增7%，為三周前26%的三分之一。

即使全美有六成以上的人接種過第一劑疫苗，但專家指出，當前新冠疫情比去年勞工節假期...
即使全美有六成以上的人接種過第一劑疫苗，但專家指出，當前新冠疫情比去年勞工節假期嚴重，主要是變種病毒delta對未接種者傳染不斷。(美聯社)

確診、住院、死亡率高於去年勞工節

世衛國家與衛生法合作中心主任高斯丁(Lawrence Gostin)指出，「確診、住院和死亡率確實比去年勞工節還高，大多在南部，這在我們的疫苗覆蓋率高的情況下令人訝異。」

科學家已證實，新冠疫苗的效能會隨著接種時間拉長而減弱，傳染力強的變種毒株扭轉了疫情走向，影響所有人；衛生部數據則顯示，目前逾10萬人住院，去年同期僅4萬1000人住院。

多倫多大學傳染病學教授波哥奇(Isaac Bogoch)說：「除非社區層面的保護力提升，否則我們將會看到周期變化，我們都希望疫情結束，但在疫苗覆蓋率未達一定程度之前，還不會告終。」

世衛表示，Mu變種病毒最早1月在哥倫比亞發現，截至上月29日已擴散至38國，此變種病毒已占全球新冠病毒序列的0.1%，但在哥倫比亞及厄瓜多持續增加。

洛杉磯公衛廳則表示，當地在6月19日到8月21日期間，已發現167個Mu病例，其中大多數在7月測得。

佛奇上周表示，Mu變種病毒還沒對美國造成「立即的威脅」，公衛專家將持續觀察Mu變種病毒在美發展的情況，CDC也還沒將其列為值得關注或需要高關注變的異株。

今年勞工節長周末開始，專家指疫情未減，可能比去年同期更嚴重。主要是delta變種...
今年勞工節長周末開始，專家指疫情未減，可能比去年同期更嚴重。主要是delta變種病毒與未接種者的影響。圖為去年此時的明尼蘇達州的博覽會，擠滿大批遊客，令人擔心。(美聯社)
即使全美有六成以上的人接種過第一劑疫苗，但專家指出，當前新冠疫情比去年勞工節假期...
即使全美有六成以上的人接種過第一劑疫苗，但專家指出，當前新冠疫情比去年勞工節假期嚴重，主要是變種病毒delta對未接種者傳染不斷。(美聯社)

疫情 變種病毒 勞工

上一則

阿富汗撤軍失當 拜登中間選民支持度崩盤

延伸閱讀

Delta肆虐 全美兒少染疫住院率 今夏大增近5倍

Delta肆虐 全美兒少染疫住院率 今夏大增近5倍
勞工節家電日用品促銷折扣大

勞工節家電日用品促銷折扣大
勞工節長周末 加州油價史上最貴

勞工節長周末 加州油價史上最貴
勞工節 LAX機場估比去年忙2倍 建議旅客提前到機場

勞工節 LAX機場估比去年忙2倍 建議旅客提前到機場

熱門新聞

艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
拜登總統上任不到一年，爆發最大國安外交危機，考驗他的領導能力與危機處理能力。圖為拜登總統26日就阿富汗局勢發表談話後離開講台。(美聯社)

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

2021-08-29 14:05

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸