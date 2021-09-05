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不願兒子被隔離 家長闖小學威脅「公民逮捕」校長

編譯徐薏茹／綜合4日電
不服學校強制戴口罩的家長，除了到議會、學校之外，連學區委員會也舉牌抗議。圖為新聞當事人。(美聯社)
不服學校強制戴口罩的家長，除了到議會、學校之外，連學區委員會也舉牌抗議。圖為新聞當事人。(美聯社)

隨著Delta變種病毒肆虐，各校紛紛加強防疫規範，近來頻傳家長因防疫命令與校方發生衝突的事件；亞利桑納州麥斯奎特小學(Mesquite Elementary School)一位父親因不滿學校要求其兒子在家隔離，與另外兩名男子帶著束線帶到校與校長對峙，威脅要對校長進行公民逮捕。

校方2日打電話給這位父親，告知他的兒子與其他至少六位同學與確診案例曾密切接觸，必須在家隔離至少一周；當天上午這位家長就夥同兩位男性到校與校長理論，威脅若不讓他兒子立刻回到學校就要向地方當局檢舉，並且實行公民逮捕；校長向家長解釋校方遵守地方衛生部門的指導方針，並要求三人離開。

根據該學區的政策，學生若在學校接觸感染病例，必須在家隔離至少七天，若五天或五天以後的檢測呈陰性，且七天內無症狀即可返回校園。

接到通知後，這名父親就在社群媒體上抗議學校的隔離政策，陪同該位家長的其中一位男子錄下部分事發經過並發布在Instagram上，他在社群媒體上寫下：「很顯然麥斯奎特小學認為他們能夠違反法律，像是新冠版蓋世太保，我們很快就會到那裡抗議，來加入我們吧因為我們的社區不會有這種事！」

在影片中他們帶著束線帶說：「如果有需要，我們會執行公民逮捕。」現場無人戴口罩，家長向校長爭論隔離未生病的孩子違反州法律，其中一位男子說：「如果你堅持如此，我會將你逮捕。」

校長要求三名男子離開被拒絕後走出辦公室報警，三人在警方抵達前離開，無人被逮捕；土桑市(Tucson)警察局發言人證實警方確實接獲報案，但未公布三人的身分，也未透露是否對三人控罪。

學區負責人卡魯斯(John Carruth)表示：「身為成年人，為年輕人樹立榜樣是我們其中最強大的工具之一，而今天所做的榜樣實在讓我難過。」

社群媒體 學區 防疫

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