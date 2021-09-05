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FDA顧問：不打補強針 疫苗也有保護力

編譯盧炯燊／綜合4日電
疫苗專家說，即使不打補強針，已經完全接種的人也有保護力。(美聯社)
疫苗專家說，即使不打補強針，已經完全接種的人也有保護力。(美聯社)

拜登總統宣布，民眾完全接兩針新冠疫苗後，可以打第三針補強，聯邦疾病防治中心(CDC)及食品暨藥物管理局(FDA)將於17日討論此事；然而，疫苗專家、FDA顧問均認為，即使不打補強針，原有的疫苗已有保護能力；有專家指政府打補強針的決定，只會令人感到困惑及沮喪。

疫苗專專家、FDA顧問奧菲特(Paul Offit)在有線電視新聞網(CNN)的討論中表示，接種疫苗的目的是什麼？正如CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)及其他人所制定目標，那就是預防感染，現在CDC公布的數據已說明，沒證據表明疫苗的保護作用有所減弱。

布朗大學急診醫療系教授梅根‧蘭尼(Megan Ranney)也指出，目前的疫苗仍可保護接種者，即使感染也毋須住院或死亡，不會重現2020年至2021年初的嚴重情況。

CNN曾分析了CDC上個月的數據，完全接種疫苗的人，超過99.99%沒有出現必須住院或死亡的病例。

奧菲特認為，正因為疫苗的保護性如此高，所以只須為未接種的人接種疫苗，即可以抗擊新一波疫情。

他認為聯邦政府發出關於打補強針的信息，只會令人感到困惑及沮喪；他說，收到海量電話及電郵，查問是否完全接種了疫苗，也不能獲充分保護。

FDA的高級官員對打補強針的計畫同樣感到困惑，代理局長伍德科克(Janet Woodcock)認為，政府仍然沒有足夠的補強針安全數據，政府在推動打第三針之前，必須有計畫取得應有數據。

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)則表示，需要三劑疫苗才足以完整保護，他引用以色列的報告指出，打了補強針的族群，感染數字大幅下降。

疫苗 FDA CDC

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