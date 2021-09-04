就算停發補助 失業者卻不急「回歸職場」

聯邦失業福利4日結束，數百萬人將領不到失業補助，但也無力很快找到工作；圖為紐約市曼哈頓第五大道3日豎立著一場就業博覽會的標識。(路透)

聯邦緊急失業補助將於下周告終，數以百萬計失業者賴以度過新冠肺炎疫情 的安全索即將斷裂；但研究顯示，大多數喪失補助款的人，難以馬上找到工作 。

當局上次統計，逾1200萬名失業者領取形式各異的補助，這些補助大多數在下周到期，其他補助款的金額則會減少。

在提前結束額外聯邦失業補助的州，失業民眾不急著回歸職場，使得此計畫成為「避雷針」，挨轟變相鼓勵人們待在家，而非外出工作，導致業界人力短缺。

25個州今夏提前結束聯邦失業補助，盼刺激更多人重返職場，但實際情況卻相反，儘管有破紀錄的職缺開放，失業者也未因領不到補助，而比仍發放補助州的失業者更積極求職。

研究團隊成員、經濟學者史特普納爾(Michael Stepner)說：「回歸工作崗位的差距比率很小，員工獲得補助的金額與地方經濟開銷則差很多。」

這種模式可能在數百萬人的失業補助截止後再次出現，史特普納爾說：「拿走他們的補助，不會把他們送回職場，反而會讓部分人變窮，有人則會撙節開支。」

全國公共廣播電台(NPR)報導，補助告終不太可能對整體經濟形成漣漪效應。

內華達州 企業現場活動策展人瑪麗安·勒布朗克(Marianne LeBlanc)說：「受影響的是需要採買日常用品、要給汽車加油的人們，還有地方商家；當補助不再，不只是失業者會受苦，整個經濟都會被拖累。」

勒布朗克察覺疫後復甦龜速，尤其在全美失業率最高的內華達州更難見起色。

勒布朗克嘗試找了幾天臨工，但都缺乏長遠前景；眼見Delta變種病毒迅速擴散，她擔心有限的疫後復甦可能又會停滯。

「三周前有個活動，但口罩令當周再次頒布。」勒布朗克說：「我和同事面面相覷，心想：『天啊，難道又要再一次嗎？』我們原本就要見到隧道末端的光線，結果又一片漆黑。」

威斯康辛州另一名女子謝農·赫西(Chenon Hussey)的家庭將失去每月2800元的補助，她說：「要養家，很難；未來幾個月會怎樣，沒有頭緒。」

富國銀行(Wells Fargo)經濟學者估計，一但疫情補助計畫到期，聯邦失業補助的開銷會從每月320億元降至約30億元。