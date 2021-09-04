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招工困難 企業被迫降低標準 無經驗、未成年都錄用

編譯盧炯燊／綜合3日電
企業放寬就業資格，允許沒有經驗、18歲以下及低學歷者求職，但招工仍困難；圖為維吉尼亞州阿靈頓的民眾走過一個門前張貼著招聘啟事的商店。(Getty Images)
企業放寬就業資格，允許沒有經驗、18歲以下及低學歷者求職，但招工仍困難；圖為維吉尼亞州阿靈頓的民眾走過一個門前張貼著招聘啟事的商店。(Getty Images)

隨著接種新冠疫苗的人持續增加，經濟開始回暖，不少行業陸續恢復營運，然而企業或雇主卻面對人手嚴重短缺問題，有些被迫降低標準，太年輕、沒經驗、低學歷者，一樣雇用，希望改變招聘資格能在今年秋季緩解員工不足的窘況。

例如，餐廳集團Lost Dog Cafe 做了以前沒做的事，放寬對服務員的招工要求：沒經驗、不到18歲也雇用；連鎖藥房CVS於8月初宣布，入門工作不再要求高中學歷；電商巨頭亞馬遜已停止讓求職者必須接受大麻測試。

放寛求職要求的趨勢早在三年前勞動市場出現緊張時已經開始，疫情期間政府提供的種種福利，也讓工人們評估是否值得工作。

儘管企業及雇主降低標準的同時還提供種種激勵措旇，例如增加工資及額外獎金，但仍難填補空缺，現在他們更願意放棄過去的一些限制。

專家表示，其實許多限制都是人為障礙，例如將有色族裔拒之門外，有不少是透過對教育的要求來實施，例如規定求職者要有大學學位；根據非營利組織 Educational Trust的數據，47.1%的白人有大學學位，但非裔只有 30.8%，這樣對非裔求職者非常不利。

在現時招工困難情況下，達美航空公司(Delta Airlines)表示，95%的客服工作不再需要四年制大學學位；達美航空平等策略主管布萊克(Ashley Black)表示，過去的招聘流程是高度主觀的，可能存在多重障礙，現在的做法除了應對人手短缺外，也可找到潛在的人才。

但雇員良莠不齊，也讓企業感到無奈；Lost Dog Cafe 其中一家加盟餐廳經營者表示，雖然有服務員態度惡劣，但基於人手緊張也不得不繼續用。

高級經濟學家赫舒本(Brad Hershbein)指出，當政府的疫情福利結束後，相信不少人將會重新工作，預計人手緊張情況會在秋季有所緩和。

工作 疫情 非裔

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