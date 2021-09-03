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紐約暴雨／法拉盛華裔一家三口困地下室 溺斃

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出遇難，遺體在雨水中浸泡一夜才被警方發現。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出遇難，遺體在雨水中浸泡一夜才被警方發現。(記者牟蘭／攝影)

紐約市皇后區1日因豪雨淪為重災區，至少十人因居住在地下室死亡，其中五名死者為華人；紐約市警方2日在華人聚集的法拉盛(Flushing)一棟公寓地下室內，發現漂浮在水中的華裔一家三口。

影音來源：記者牟蘭

颶風艾妲(Ida)帶來的暴雨，讓法拉盛不少公寓樓的地下室與一樓均被洪水淹沒。

市警109分局表示，2日上午11時42分收到報案，有民眾稱在法拉盛Peck大道的一棟公寓樓的窗戶外，看到裡面有三人漂在地下室房間的積水中；警方立即趕往現場，先將屋內的積水清除，再把死者抬出。

根據警方消息，三名死者為一家人，均為華裔，一對年老死者的年齡約70歲，另一名女死者的年齡為30歲左右；至截稿前尚未公布三人的姓名；周邊的鄰居表示，與三人並不相熟。

選區包括法拉盛的國會眾議員孟昭文與市議員顧雅明，2日到場幫助附近住戶申請援助；兩人對災情中喪生的死者表示哀悼；孟昭文呼籲聯邦政府，盡快批准紐約州自然災害申請，幫助居民彌補災情造成的損失。

顧雅明(右)與孟昭文(左)前往法拉盛Peck大道幫助受災民眾。(記者牟蘭／攝影)
顧雅明(右)與孟昭文(左)前往法拉盛Peck大道幫助受災民眾。(記者牟蘭／攝影)

警方表示，1日晚暴雨引發的洪水，一下子就淹沒事發公寓樓的地下室與大部分一樓單位，許多一樓與二樓的住戶逃到三樓避難，這三名死者因無法逃出，導致悲劇。

居住在附近的華裔居民張先生表示，1日晚，附近的路段都被大水淹沒，水勢漫過停放在街邊車輛，他所住的公寓樓二層也有雨水滲入，難以想像地下室淹水的情景。

法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出遇難，遺體在雨水中...
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出遇難，遺體在雨水中浸泡一夜才被警方發現；圖為事發公寓的側門。(記者牟蘭／攝影)

住在與事發公寓一街之隔的林先生表示，他三年前搬到當地居住，首次經歷豪雨；他回憶，1日晚家中地下室全被淹沒，兩輛私家車泡水，他與妻子2日將浸濕的衣物晾曬在屋外。

2日下午，受災嚴重的路段已被警察封鎖，多名警員進入三名華人遇難的公寓樓內調查；附近路段的積水雖已清除，但街上隨處可見泥沙與建築垃圾，停放在四周的車輛遭水淹，打開引擎蓋風乾，周邊住戶從家中拿出許多泡濕的衣物與家具，擺在室外晾曬。

受災嚴重的Peck大道受災嚴重，周邊居民將家中浸濕的物品放在家門外晾曬。(記者牟...
受災嚴重的Peck大道受災嚴重，周邊居民將家中浸濕的物品放在家門外晾曬。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 法拉盛 華人

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