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水漫地鐵 直逼車窗 紐約數千人夜困站台

編譯潘勛／綜合2日電
艾妲颶風1日挾暴雨侵襲紐約，地鐵系統遭洪水灌滿。（路透）
艾妲颶風1日挾暴雨侵襲紐約，地鐵系統遭洪水灌滿。（路透）

艾妲颶風餘威1日挾暴雨侵襲紐約，地鐵系統遭洪水灌滿，數千旅客被困在各處地鐵轉運站的站台；身處沒電、不通風、無食物及飲水的黑暗環境，整晚聽到救援正在趕來的訊息，但都沒人現身；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日證實，這場史無前例的暴風雨，癱瘓了紐約市

有線電視新聞網(CNN)報導，紐約大學法學院學生卡蜜拉‧阿克巴里(Camilla Akbari)晚上7點43分由曼哈頓賓州車站(Penn Station)搭上新澤西轉運火車，想趕回母親在新澤西普林斯頓的家中，平常時車程只要一小時，這次卻花了14小時。

她身處的環境連廁所都無法使用，與其他乘客都身陷黑暗數小時。

因為艾妲颶風的殘餘系統帶來傾盆大雨及洪水，各種交通模式無一倖免，街道、地鐵、高架列車及機場，全泡在一片汪洋中。

紐約2日早晨宣布全部進入緊急狀態，紐約市則是有史以來首度祭出暴雨緊急命令，東岸時間早上5點開始禁止交通；但對很多通勤者，這些官方命令都來得太遲，他們早已卡在離家很遠的交通樞紐。

好些地鐵乘客表示，因為資訊斷絕，所以旅程特別煎熬；他們坐上車，只行駛了兩站，列車便卡在鐵軌上，大雨如注，洪水開始泛濫；列車人員安撫乘客說救援列車正在趕來，但過了好幾個小時音訊全無，乘客只能在座位待著。

時尚業者艾莉亞‧里維拉(Ilia Rivera)表示，洪水水位節節升高，都快淹到列車窗戶，自己都思忖是否要游泳離開；該列車最後幾節車廂進水幾吋高，乘客都躲到其他沒受影響的車廂。

艾妲颶風1日挾暴雨侵襲紐約，地鐵系統遭洪水灌滿，受困於車廂的乘客只好踩到座位上逃...
艾妲颶風1日挾暴雨侵襲紐約，地鐵系統遭洪水灌滿，受困於車廂的乘客只好踩到座位上逃生。（路透）

等了幾個小時後，列車停電了，沒燈沒空調沒通風，外頭雨水傾盆而落，不能打開車廂門窗，乘客們終於了解，自己得整夜卡在車上，於是開始設法入睡。有人一開始還覺得很有趣，但一等停電沒通風，就緊張起來。

乘客描述，外界音訊杳然，感覺上像是沒人要讓大家了解發生什麼事；最後雨是停了，但大多數門窗依然緊閉，到了清晨乘客們已毛躁起來，有人摘下口罩開始抽菸或大麻，一位婦女差點恐慌症發作。

早晨4點左右，捷運警員終於帶著瓶裝水抵達，開門讓新鮮空氣進來；阿克巴里表示，看到地鐵終於開門，自己身子都晃了一晃，兩眼充滿淚水，真是被整個局面嚇壞了。

紐約市 地鐵 洪水

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