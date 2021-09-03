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艾妲掃美東 豪雨500年罕見…至少45死、紐約市12人喪生

記者和釗宇／紐約報導
颶風艾妲1日橫掃美東多州，暴雨造成紐約市道路積水、成千上百車輛陷在水中動彈不得甚至拋錨，無數民宅進水，地鐵停運與機場數百航班取消。(美聯社)
颶風艾妲1日橫掃美東多州，暴雨造成紐約市道路積水、成千上百車輛陷在水中動彈不得甚至拋錨，無數民宅進水，地鐵停運與機場數百航班取消。(美聯社)

颶風艾妲(Ida)的尾勁1日橫掃美東多州，出現500年一遇的強降雨，造成至少45人死亡，超過15萬戶家庭停電，紐約市地鐵和公路當晚多處淹水癱瘓；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，天氣預報完全失準，導致市府無法做出及時應對，加上一小時多達3.15吋的降雨量，也超出紐約市的排水能力，民眾應為未來更糟的情況做準備。

拜登總統2日表示，受災程度表明「風暴規模極大且氣候危機已經到來」，也證明了他所說的「氣候危機是當今人類面臨最重要的挑戰之一」；紐約州長霍楚(Kathy Kochul)則表示，拜登總統同意提供一切所需援助。

根據國家氣象局資料，紐約市中央公園觀測點1日晚間三小時內降雨達5.2吋，為500年一遇，其中晚間8時51分至9時51分的一小時內降雨量高達3.15吋，打破前數日熱帶風暴亨利(Henri)創下單小時降雨量1.94吋的歷史紀錄；紐約市1日的全天降雨量則達到7.13吋，遠超1927年創下的3.84吋的紀錄。

暴雨造成紐約市道路積水、成千上百車輛陷在水中動彈不得甚至拋錨，無數民宅進水，地鐵停運與機場數百航班取消；此外，新澤西州還遭遇龍捲風掀翻房屋，新州和賓州部分河流水位仍在上漲。

目前艾妲已造成美東各州至少45人死亡，其中紐約州死亡15人、12人在紐約市，多人淹死在地下室；新澤西州死亡23人，賓州五人、康乃狄克州、馬里蘭州各一人。

艾妲颶風帶來豪雨，導致紐約市無數民宅淹水。圖為皇后區一對夫妻將湧入的汙水用桶舀出...
艾妲颶風帶來豪雨，導致紐約市無數民宅淹水。圖為皇后區一對夫妻將湧入的汙水用桶舀出。(美聯社)

白思豪說，暴雨規模前所未有又來得極其突然，天氣預報完全失準，導致市府無法提前應對，「1日早間的天氣預報說，全天降雨量大約為3至6吋，但結果一小時就下了3.15吋，這等於完全沒有預測。」

「單小時降雨量超過1吋，排水系統就很難應對。」市環保局局長薩皮恩扎(Vincent Sapienza)說，1日晚的暴雨量大大超過了紐約市道路的排水能力。

白思豪表示，「必須承認，我們已經進入了一個『新世界』，兩周前颶風亨利就已經創下紐約市單小時降雨紀錄，這麼快紀錄就被打破，我們應該告訴市民，未來可能要為更大規模的災害做好準備。」

霍楚也表示，雖然州府在暴雨前已經做了應急準備，但沒想到降雨量如此之大，因此也無法提前停運地鐵，如果地鐵突然提前停運，可能導致更多乘客被困在地鐵裡。

她說，為應對未來可能的洪水災害，應為所有民眾做好應急撤退方案和溝通渠道，通過手機短訊即時通知在民宅、地鐵中的民眾預防災害。

聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)表示，將確保紐約市盡可能多拿到聯邦救濟款，以救助小商家、市民和地方政府；他說，全球暖化就在眼前，而且情況正在惡化，「我們應該盡快通過基建法案和新財年預算，修建更多防洪基礎設施，才能抵禦洪水。」

紐約市皇后區白石鎮一間艾克森(Exxon)加油站的碩大頂棚，在颶風艾妲來襲的暴雨...
紐約市皇后區白石鎮一間艾克森(Exxon)加油站的碩大頂棚，在颶風艾妲來襲的暴雨之夜坍塌，砸中正在加油的私家車，幸無人傷亡。(記者曹健／攝影)

紐約市 地鐵 暴雨

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