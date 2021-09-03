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自然＋人為因素 艾妲離登陸點千哩 雨勢仍驚人

記者張聲肇／綜合報導
紐約市布朗士的I-87州際公路因豪雨不及排水，各型車輛泡在水中。(美聯社)
紐約市布朗士的I-87州際公路因豪雨不及排水，各型車輛泡在水中。(美聯社)

艾妲颶風在離登陸點1000哩(1600公里)的紐約和新澤西，以強降雨之姿肆虐人間，專家說這是「自然加人為」因素共同造成。

這類案例不是沒有發生過，氣象學家事先也曾警告艾妲可能造成可怕雨量，國家氣象局仍認為雨勢實在太猛，紐約和新澤西的排水設施根本應付不來。

艾妲風勢雖然每小時150哩(240公里)，卻把大雨包在颶風中心；氣象專家說，是它風力範圍匯合潮濕但風速漸增的非熱帶暴風邊緣時，造成「非常不尋常的強降雨」。

麻省理工學院氣象學教授伊曼紐爾(Kerry Emanuel)說，這種情況倒不是很罕見，例如，1969年的卡密爾颶風(Hurricane Camille)在密西西比登陸後的路線，就有點類似，在維吉尼亞造成洪災，100多人死亡。

上周末，氣象局長烏瑟里尼(Louis Uccellini )等專家就警告，艾妲和卡密爾有「詭譎」的相似點；他2日接受美聯社訪問時表示，他和其他專家在艾妲登陸路易斯安納州前，就開始討論這點，「我們集體感覺到這個可能。」

氣象專家韓森( Bob Henson )說，2004年艾凡颶風(Hurricane Ivan)也走類似路線，在匹茲堡創下降雨紀錄，而這次艾妲襲美，在大西洋沿岸95號州際高速公路沿線創下降雨紀錄的「條件也已經成熟」。

紐約中央公園1日晚間不到一小時內雨量超過3吋，打破兩周前亨利暴風的紀錄；新澤西、麻州、羅德島和賓州有些地方降雨量更超過9吋，死亡人數與災情還在往上堆疊。

邁阿密大學颶風研究員麥克諾迪(Brian McNoldy )說，陸地上人民運氣不佳也算一個因素，因為，只要艾妲稍微往東偏100哩，最強的雨勢都在海上，就沒人會在乎了。

耶魯氣候連線的馬斯特斯(Jeff Masters)認為，石化燃料造成的熱空氣，在海面上造成的濕氣，比1970年多了10%，這些濕氣，遇到暴風，就變成雨水，而且會造成比一般降雨多30%的雨量。

喬治亞大學氣象學教授說，都市裡的路面和停車場讓雨水更難宣洩，這也是洪災當中「常被忽視的」人為因素。

艾妲 颶風 紐約

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