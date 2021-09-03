環保署：氣候變遷衝擊少數族裔更大

紐約市皇后區地下室公寓的住戶在暴洪退去之後，檢視家中損失。(美聯社)

聯邦環境保護署(EPA)2日發表最新分析報告，詳細說明了極端的全球暖化對美國 少數族裔造成的衝擊更大，他們承受不起氣候變遷對健康、環境的負面影響，也承受不起極高溫及洪水造成的財產損失。

EPA發表這份報告適值颶風艾妲橫掃路易斯安納及密西西比兩州低收入 及非裔居民家園之後，因此特別受到矚目。

分析報告比對了工業化前後，若全球氣溫若上升2℃(3.6℉)所造成的影響，結果發現印第安人及阿拉斯加原住民生活的地區，因為海平面上升而遭洪水淹沒的機率比其他群體高48%；43%拉丁裔也因為酷熱而失去工作 時數；非裔死亡率也大大提高。

自工業革命以來，全球氣溫上升了1.1℃，極有可能2030年代初上升超過1.5℃；這份報告的發表，等於聯邦承認全球變暖，對美國弱勢群體產生廣泛及不成比例的影響。

EPA空氣及輻射辦公室負責人戈夫曼(Joe Goffman)指出，會有很多非裔發現自己正受到氣候變化的最嚴重影響，艾妲正好說明這個情況。

65歲及以上的黑人會因為空氣質量惡劣，較其他群體的死亡率高41%至60%，具體取決於氣溫升高的程度，主要死於細顆粒污染或煙塵。

從西雅圖到邁阿密的49個城市裡，整個黑人群體因空氣質量差而死亡的機率，也較其他族裔高出41%到59%。

印第安原住民及拉丁裔的工作最有可能受極端天氣影響；拉丁裔因天氣酷熱而失去工作時數及薪金的機率，較其他族裔高43%，印第安原住民失去工作時數的機率也高出37%。

沒有高中畢業證書的低收入居民，包括白人在內，也會因為持續出現洪水氾濫，導致工作時數大幅減少，進一步影響收入。

這份分析報告僅涵蓋美國本土的48個州，並不包括阿拉斯加及夏威夷，亞裔也沒有成為研究對象。