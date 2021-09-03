環保署：氣候變遷衝擊少數族裔更大
聯邦環境保護署(EPA)2日發表最新分析報告，詳細說明了極端的全球暖化對美國少數族裔造成的衝擊更大，他們承受不起氣候變遷對健康、環境的負面影響，也承受不起極高溫及洪水造成的財產損失。
EPA發表這份報告適值颶風艾妲橫掃路易斯安納及密西西比兩州低收入及非裔居民家園之後，因此特別受到矚目。
分析報告比對了工業化前後，若全球氣溫若上升2℃(3.6℉)所造成的影響，結果發現印第安人及阿拉斯加原住民生活的地區，因為海平面上升而遭洪水淹沒的機率比其他群體高48%；43%拉丁裔也因為酷熱而失去工作時數；非裔死亡率也大大提高。
自工業革命以來，全球氣溫上升了1.1℃，極有可能2030年代初上升超過1.5℃；這份報告的發表，等於聯邦承認全球變暖，對美國弱勢群體產生廣泛及不成比例的影響。
EPA空氣及輻射辦公室負責人戈夫曼(Joe Goffman)指出，會有很多非裔發現自己正受到氣候變化的最嚴重影響，艾妲正好說明這個情況。
65歲及以上的黑人會因為空氣質量惡劣，較其他群體的死亡率高41%至60%，具體取決於氣溫升高的程度，主要死於細顆粒污染或煙塵。
從西雅圖到邁阿密的49個城市裡，整個黑人群體因空氣質量差而死亡的機率，也較其他族裔高出41%到59%。
印第安原住民及拉丁裔的工作最有可能受極端天氣影響；拉丁裔因天氣酷熱而失去工作時數及薪金的機率，較其他族裔高43%，印第安原住民失去工作時數的機率也高出37%。
沒有高中畢業證書的低收入居民，包括白人在內，也會因為持續出現洪水氾濫，導致工作時數大幅減少，進一步影響收入。
這份分析報告僅涵蓋美國本土的48個州，並不包括阿拉斯加及夏威夷，亞裔也沒有成為研究對象。
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