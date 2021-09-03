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暖化＋艾妲 紐約成極端氣候前線

編譯洪毅／綜合2日電
颶風艾妲雖在千哩外登陸，但挾帶大量雨水橫掃紐約大都會地區，帶來巨災。(美聯社)
颶風艾妲雖在千哩外登陸，但挾帶大量雨水橫掃紐約大都會地區，帶來巨災。(美聯社)

颶風艾妲(Ida)從路易斯安納州佛瓊港(Port Fourchon)登陸，並在當地造成嚴重破壞後一路北移，竟造成東北地區嚴重災情，僅新澤西及紐約州至少就有41人不幸喪生；這是因為紐約市等地出現創紀錄雨量，官員措手不及，成為氣候變遷下的又一座受害城市。

有線電視新聞網(CNN)報導，紐約都會區的降雨量之驚人由此可見一斑：紐瓦克1日的降雨量為8.41吋，刷新1977年的單日降雨紀錄，而且多出近25%；在紐約市出現每小時雨量3.15吋的紀錄，為19世紀以來未見；事實上，這是紐約是有史以來，第一次因為洪水而發布緊急狀態。

CNN的氣象學家蓋伊(Michael Guy)表示，氣象學家可以知道暴雨將要來臨，甚至可以預測雨量，但是艾妲來得這麼快，覆蓋範圍這麼廣，在東北地區可謂前所未聞。

這一切恐怕與氣候變遷脫不了關係；聯合國近期一份報告指出，由於氣溫變得比過去更為溫暖，飽含更多水氣，因此自1950年代以來，世界各地的暴雨發生頻率增加，而且變得更強；事實上，從德國與比利時邊界到中國鄭州，短短幾個月內就已經看到更多極端暴雨事件。

美國政府發布的「美國國家氣候評估」(US National Climate Assessment)也指出，暴雨發生頻率增加的趨勢已遍布全國各地，而東北部地區「增加的趨勢最鮮明」。

牛津大學氣象學家奧托(Friederike Otto)則表示，近年來三至五級的強烈颶風發生頻率增加「無法只以自然變化來解釋」，人為因素造成颶風帶來更強烈的降雨，艾妲「不會是個例外」。

面對氣候變遷，促進減少碳排放固然重要，但是短期影響也不能忽視；喬治亞理工學院氣候專家卡布(Kim Cobb)表示，紐約的災情顯示，官方並沒有為此作好準備，而沒有做好準備的城市，全國也不只紐約一個。

卡布表示，艾妲才剛造成路易斯安納、密西西比等州嚴重破壞，現在的基礎設施都無法應對當前的氣候變遷，「更何況是未來」。

紐約市 氣候變遷 暴雨

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