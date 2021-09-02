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正反拉距 NBC民調：54%認為墮胎須合法化 42%：違法

記者張聲肇、編譯陳韻涵／綜合報導
儘管德州的嚴苛禁止墮胎法1日生效，但德州診所標示：墮胎合法，診所照開。(美聯社)
儘管德州的嚴苛禁止墮胎法1日生效，但德州診所標示：墮胎合法，診所照開。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)的最新民調也顯示，54%的受訪者認為，墮胎必須在大多數州合法化；最新蓋洛普民調結果顯示，美國人對性行為和婚姻等「六大男女之事」的態度近年變得更加寬容，但卻不代表行為上也縱容。

國家廣播公司新聞網針對美國人對墮胎立場的調查也顯示，女性、年輕人、大學畢業的白人及郊區居民支持婦女擁有墮胎權，42%的受訪者則認為墮胎應在所有或大多數州被列為違法；反墮胎群體包括福音派基督徒、鄉村地區居民、長者及南部人。

18歲到34歲受訪者 65%支持墮胎

以年齡區分，18歲到34歲民眾65%支持墮胎，32%的人反對；65歲以上長者則有48%支持墮胎，49%反對。

若以種族區別，51%白人、55%非裔和63%拉丁裔支持墮胎，46%白人、39%非裔和35%拉丁裔反對墮胎；60%有大學學歷和46%沒有大學學歷的受訪者支持墮胎，反對者則分別有37%和50%；49%男性和59%女性支持墮胎，47%男性和38%女性反墮胎。

6大性與婚姻接受度 比以前更開放

另根據蓋洛普的調查，當今美國人和2001-2003年比起來，能夠接受同性戀的比率，從40%增為69%；可以接受婚外生子的比率，從45%升為67%；不結婚而有性關係的接受度，從53%躍增為73%，離婚接受度也從59%升為79%，連一夫多妻或一妻多夫的接受度，也從7%增加到20%；贊同少年人之間有性行為的比率也從32%升到43%。

蓋洛普用「道德上可否接受」問民眾對這六大男女問題的看法，顯示美國人認同的「俗常」標準，比傳統上兩性之間的婚姻觀寬容許多；例如，20年前只有45%美國人認為婚外生子是「道德上可接受」的行為，如今多達67%認為不是丟臉的事。

但社會學者提醒，態度上接受不表示民眾也會「身體力行」；考古學者家泰勒(Timothy Taylor)說，「這不是說，文化習俗會讓人不去探索禁忌，只是讓大家承認某些事。」

衡量習俗可以接受與實際發生案例之間的關係很不容易；例如，可以接受離婚的人越來越多，但美國的離婚率似乎不升反降；另一方面，婚外產子的接受度和實際發生案例卻又同步升高，如今每十個新生兒，四個是未婚媽媽所生。

婚外情、同性戀、少年性行為和一夫多妻或一妻多夫態度與實際之間的關係，更難比較，例如，大家對同性戀的態度比20年前寬容很多，但實際上同性戀的人，並沒有隨著社會觀感的改變而增加很多。

墮胎 美國 同性戀

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