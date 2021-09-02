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最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

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墮胎權下一個戰場 密州要求推翻「羅訴韋德」判例

記者顏伶如／綜合報導
在德州限制墮胎的「心跳法」1日上路後，密西西比限制墮胎權的州法成為墮胎權正、反人士的下一個戰場。圖為密州傑克遜市的婦女健康診所。(美聯社)
在德州限制墮胎的「心跳法」1日上路後，密西西比限制墮胎權的州法成為墮胎權正、反人士的下一個戰場。圖為密州傑克遜市的婦女健康診所。(美聯社)

密西西比州為了維持限制墮胎權的州法，要求聯邦最高法院推翻1973年墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)；在德州限制墮胎的「心跳法」1日上路後，密西西比案成為墮胎權正反人士下一個戰場；高院的裁決將攸關美國婦女墮胎權是否因此被限縮。

「羅訴韋德案」具指標意義

近半世紀以來，「羅訴韋德案」具有指標意義，確定婦女的墮胎權獲得憲法保障；密西西比州7月下旬向最高法院聲請動議，要求最高法院允許密州禁止妊娠滿15周後的絕大多數墮胎。

保守派大法官占多數 受矚目

根據審案議程，最高法院今秋將聽取口頭辯論；目前最高法院有六位保守派大法官及三名自由派大法官，保守派大法官占有多數優勢，對於這起判例將造成如何影響，備受矚目。

共和黨籍密西西比州檢察長琳‧費立克(Lynn Fitch)在聲請書中寫道，最高法院應該揚棄1973年「羅訴韋德案」，以及1992年的「全國計畫生育委員會控告凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)兩個判例；在這兩個判例保護下，婦女如果想在胚胎或胎兒可於子宮外獨立生存(fetal viability)前選擇墮胎，各州政府不得對婦女造成「過度或不當的負擔」(undue burden)。

一般而言，妊娠屆滿24周後，胚胎或胎兒便可以在子宮外存活。

密州向最高法院主張，「羅訴韋德案」與「全國計畫生育委員會控告凱西案」都是「喪失原則」(unprincipled)的判決，「已經破壞了民主程序，污染國家對話，讓法律受到災難，這些作為都傷害了最高法院。」

費立克在聲請書中寫道：「憲法條文、架構、歷史或傳統都不支持墮胎權。」她表示，各州只要能夠證明禁令符合合法的政府利益，就應該得以禁止選擇性人工流產(elective abortions)。

對於密州要求，最高法院可以拒絕受理，或者受理之後在些微差距下做出裁決；不過，密州的動議可能影響最高法院正在審理中的類似案件。

生殖權研究中心(Center for Reproductive Rights)主席南西‧諾薩普(Nancy Northup)說，密西西比州採取「極端且退步的策略」，不只想在州的層級立法禁止墮胎，還想延伸到全國。

墮胎 密西西比州 大法官

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