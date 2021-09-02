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最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

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禁令生效前 德州墮胎診所爆滿 半天400來電

記者胡玉立／綜合報導
德州嚴苛的禁止墮胎法1日生效，圖為紐約市民眾在布魯克林區市政廳前舉行抗議德州禁止墮胎法的活動。（Getty Images）
德州嚴苛的禁止墮胎法1日生效，圖為紐約市民眾在布魯克林區市政廳前舉行抗議德州禁止墮胎法的活動。（Getty Images）

全美最嚴格的反墮胎法案—懷孕六週禁止墮胎，1日在美國人口第二多的德州生效；搶在2日午夜到來前，德州提供墮胎服務的四家診所候診室，擠滿了做墮胎手術的患者，另有大量電話湧入各德州墮胎診所要求預約，其中一家診所甚至半天就接到400通電話。

當德州州長艾伯特(Greg Abbott) 5月簽署懷孕六週墮胎禁令，墮胎權倡議者還以為該法在9月1日生效前會被否決；畢竟，自2013年以來，其他11個通過類似六週禁令的州都被法庭阻止。

反對墮胎的人士在密西西比州傑克遜市的墮胎診所前示威。（美聯社）
反對墮胎的人士在密西西比州傑克遜市的墮胎診所前示威。（美聯社）

但聯邦第五巡迴上訴法院30日駁回支持墮胎權者提出的法律挑戰聽證會，1日生效成了定局，若想阻止，現在只能等待最高法院裁決。

手機從30日凌晨就開始響 

包括休斯頓婦女生殖服務中心(Houston Women’s Reproductive Services)在內的德州墮胎手術提供者，這幾天拚命加班，趕在1日新法生效前，盡量安排更多預約；診所主任、醫生和墮胎權倡議者忙著因應新措施，同時為突然不再有資格接受墮胎手術的患者，提供指導和建議。

中心主任柯蓮菲爾德(Kathy Kleinfeld)表示，她的手機從30日凌晨就開始響，到當天早上7點已有13個未接來電；病人除了打手機，也用電郵，都是要求在1日禁令生效前預約墮胎。

每隔幾分鐘 就得跳起來應門

進了辦公室，柯蓮菲爾德和三位診所助理同時處理七個電話，每隔幾分鐘還得跳起來去應門。

30日午餐前，休斯頓婦女生殖服務中心不到半天就接到400多通電話；柯蓮菲爾德說，以前周一上午來電數大約是100通。

只能改到車程近8小時診所

診所工作人員表示，他們會詢問患者最後一次來月經日期，若已超過六週，患者就必須離開德州去墮胎；1日以前的預約上周都已排滿，此時他們只能將來電者轉介到開車得七個半小時的奧克拉荷馬州土耳沙一家診所。

在休士頓婦女生殖服務中心維護患者權益、從事墮胎護理工作30年的艾森(Marjorie Eisen)說，德州六周墮胎禁令通過後，她有好幾個星期拒絕面對；多年來，她不得不將德州立法機關規定的各種等待期和時間限制，告知尋求墮胎護理的患者；在新冠疫情期間，墮胎更被排除在德州的「醫療必要」程序清單之外，服務已遭暫停。

生殖中心：早已學會做最壞打算

柯蓮菲爾德說，在德州處理墮胎問題多年，他們已經學會了做最壞打算，「因為它一次次地發生，我們已不再對任何事情感到震驚。」

德州最大的反墮胎組織、「德州生命權」(Texas Right to Life)立法主任西戈(John Seago)則說，德州一直是反墮胎法的試驗場，因為有第五巡迴法院認真對待司法機構角色，反墮胎者獲得了「非凡勝利」。

墮胎 德州 手機

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