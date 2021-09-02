最嚴苛禁墮胎 德州心跳法上路…懷孕6周即不准手術

圖為一名婦女產檢後手持超聲波照片。（路透）

1973年最高法院重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)賦予美國 婦女墮胎 權合法化的保障，但近半世紀後，德州 1日生效的禁止墮胎法，幾乎徹底剝奪了婦女的墮胎權；德州新法規定，妊娠六周以上、一旦醫護人員能測到胎兒心跳，即不得進行墮胎手術，即便因強暴或亂倫受孕也不例外。

德州新法與其他反墮胎法不同之處，在於把糾舉的責任交給公眾，而非執法或衛生部門，允許德州居民對協助懷孕六周以上婦女接受墮胎手術的醫護人員或其他人士提告；美聯社報導，根據新法，就連開車載懷孕婦女前往診所墮胎的民眾，都可能因此挨告。

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)今年5月簽署的這項「心跳法案」(heartbeat bill)還規定，對協助墮胎者興訟的民眾，若贏得訴訟，將可拿到至少1萬元獎金。

美國規模最大的醫師組織「美國醫學會」(American Medical Association)1日發表聲明指出，對於德州「惡法」深表憂心，對於最高法院的沒有作為也感到失望。

「美國醫學會」主席哈爾蒙(Gerald E. Harmon)指出，德州新法不僅基本上全面禁止州內墮胎，還干預患者與醫師之間的醫病關係，「醫師及醫護人員純粹只是提供醫療服務，卻成了他人領取賞獵金的目標」。

美國民權聯盟(ACLUnion)、美國計畫生育協會(Planned Parenthood)和生育自主權中心(Center for Reproductive Rights)等團體8月30日緊急要求最高法院阻止「心跳法」生效，但高院未在生效日前做出回應，等於默許這項目前全美最嚴苛的墮胎法得以實施。

拜登總統1日表示，一定會「保護並捍衛」墮胎權；他在聲明中說：「走極端的德州州法，明目張膽地違反了羅訴韋德案(Roe v. Wade)判例建立的憲法權利，這個判例已經延用了將近半個世紀。」

不過，白宮並未說明拜登政府將採取哪些具體措施。

POLITICO新聞網站分析，最高法院仍可能在未來幾天擋下德州新法；但以保守派大法官居多數的最高法院這次表現，已經讓改革高院的檢討聲浪再起，各界也關注白宮及民主黨是否有任何籌碼能夠因應。

德州新的禁止墮胎法1日上路，凡妊娠六周以上者一律不得做墮胎手術，成為全美標準最嚴苛的墮胎法。圖為一些婦女當天在州府奧斯汀市抗議該法律實施。（美聯社）

除了德州之外，共和黨在全美各地都推動新法，希望大幅限縮墮胎權；美聯社報導，至少12州已經頒布州法，禁止妊娠初期的墮胎，但這些州法通過後由於遭遇司法挑戰，都紛紛被法院擋下。

「生育自主權中心」律師赫朗恩(Marc Hearron)說，相信最高法院將會對於此案表示意見；他說：「但照目前來看，絕大多數墮胎在德州都已經遭禁止。」