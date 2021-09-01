打江山能治江山？神學士稱要組成兼容並蓄的政府

美軍完全撤離阿富汗後，持著旗幟的神學士民兵部隊31日在首都喀布爾市街頭遊行慶祝。(Getty Images)

美軍終於撤出阿富汗 ，捲土重來的神學士 (Taliban，另譯塔利班)戰士在各地對空鳴槍慶賀，但目前的阿富汗經濟每下愈況，人口3700萬的阿國也即將出現人道危機，未來人民的自由、生計與國際關係前景，引發國內外的憂心。

華盛頓郵報報導，已逃到烏茲別克的前阿富汗國家情報局長納比爾(Rahmatullah Nabil)表示，過去幾周阿富汗陷入無政府、無政府軍、沒體制、沒薪津、無領導的狀態，公權力一切真空，平添民眾的困惑，也危及未來往正面發展的希望。

過去20年間，喀布爾市已由破敗、飽遭戰爭蹂躪的城市，蛻變為現代化的首都；高樓大廈林立，還有精緻的婚宴廳、網咖、美容沙龍；自動提款機及手機店觸目可見；男生女生交錯於大學校園，一起工作，但目前很多人躲在家中，美容沙龍外的女性照片全用漆遮蓋起來。

神學士的治國意圖也讓人搞不清楚，他們與各地官員談判，聲稱要組成兼容並蓄的政府，但現在進度遲緩；該組織高層深知需要國際援助及支持，所以堅稱他們已經改變，不會再重蹈1990年代那五年的高壓統治，保證不會迫害公民，或把女性侷限在家中。

但神學士死硬派的年輕戰士突然間當起警察，奉命去巡邏首都，痛毆想前往機場的人，鄉間傳出更兇惡的犯行；高層也不准大多數女性去工作或上學，卻稱這是因為還沒教好下屬該如何善待女性。

美軍在阿富汗20年的角色也備受爭議；2002到2014年擔任阿國總統的卡薩(Hamid Karzai)就指控外國軍隊占領該國、美軍空襲炸死平民，而挑起國內對美國 及美方盟國的憎惡。

即便2014年以後，大多數美軍戰鬥部隊撤走，只留數千人來訓練阿富汗建立現代化的職業政府軍及警備力量；但是到最後，花那麼多錢及心血還是徒勞無功；阿國部隊因受到上級輕慢、貪腐及出於族裔的歧視，而士氣低落，還經常沒工資、彈藥，甚至沒有口糧，就得出勤。

前總統川普急著撤出阿富汗戰爭這個拖太久的爛攤子，2020年初與神學士締結雙邊條約後，更令阿國軍隊鬥志全消；對很多阿國人而言，川普的條約就是出賣他們。

過去美國三屆政府為阿富汗平均每年投入5000億美元，依西方憲法及權利制度幫忙建設新國家，讓阿國由蘇聯占領、連年內戰及神學士的宗教統治廢墟裡新生。

美國建樹頗多，由女性上學人數大增，到窮鄉偏壤廣設電力及手機服務；還有種種經濟計畫，減少阿富汗對罌粟耕種的依賴；提倡女權，辦理有公信力的選舉；華府年復一年幫忙支付由老師到警察，近四分之三的公職薪水。

直到拜登出任總統，終於決定美國該停損，轉而應付更迫切的外國威脅；他5月拒絕軍方高層的建議，不留規模還算可觀的美軍部隊協助阿富汗，進而決定8月31日全軍撤走，阿富汗人的未來，就留給他們去自行決定了。