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13年前救過拜登 阿富汗口譯向白宮求救：別忘了我

記者顏伶如／綜合報導
美軍撤離後，神學士民兵部隊進入喀布爾機場接管。(新華社)
美軍撤離後，神學士民兵部隊進入喀布爾機場接管。(新華社)

13年前，當時還是德拉瓦州聯邦參議員的拜登總統，與另外兩位參院同僚柯瑞(John Kerry)和海格(Chuck Hagel)訪問阿富汗，結果搭乘的直升機因為大雪而迫降，受困偏遠地區，當地口譯穆哈米德(Mohammed)幫忙解危；如今美軍已全數撤離阿富汗，仍留在當地的穆哈米德透過媒體對白宮隔空求救說：「別忘了我。」

華爾街日報報導，因為面臨危險而正在藏匿中的穆哈米德要求姓氏保密；他呼籲拜登：「哈囉，總統先生，救救我跟我的家人吧。別忘了我還在這裡。」

為了躲避神學士(Taliban)民兵組織追查，穆哈米德與妻子帶著四名兒女目前在匿居秘密地點；過去幾年來，穆哈米德一直設法帶著家人逃離阿富汗，卻因為官僚作業延宕而未如願。

2008年，當年36歲的穆哈米德為美國陸軍擔任口譯；當年拜登及民主黨麻州參議員柯瑞、共和黨內布拉斯加州參議員海格訪問阿富汗，搭乘的黑鷹直升機(Black Hawk)遇到暴風雪而迫降。

亞歷桑納州國民兵(Arizona National Guard)快速反應部隊(Quick Reaction Force)成員上士詹瑟(Brian Genthe)說，當時穆哈米德接獲消息後，在巴格蘭空軍基地(Bagram Airfield)跳上悍馬車(Humvee)，與他一起開車數小時抵達偏遠山區，將收困的拜登一行人救出。

詹瑟指出，穆哈米德受到美軍高度信任，有時候在危險區域遇到突發狀況，還會拿武器給穆哈米德，讓他加入行動。

在穆哈米德的特別移民簽證(Special Immigrant Visa，SIV)申請書上，美軍中校提爾(Andrew R. Till)今年6月寫道：「穆哈米德對美軍男女官兵的無私付出，是我希望在更多美國人身上看到的。」

詹瑟說，由於穆哈米德任職的國防包商搞丟文件資料，導致他的特別移民簽證申請被駁回；神學士掌控喀布爾之後，穆哈米德雖然到了機場，卻被告知只有他能離境，妻兒必須留下。

報導指出，像穆哈米德一樣曾經幫助美國的阿富汗盟友，仍有難以估計的人數在美國於30日正式結束20年阿富汗駐軍後，被留在當地。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)31日答覆華爾街日報記者詢問時說，非常感謝這位口譯的貢獻，美國仍致力於協助阿富汗盟友離境。

「我們會幫忙你離開的。」莎奇說，對於這位口譯的貢獻，美國將會回報。

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