永遠的戰爭沒結束 拜登撤軍阿富汗還得「善後」

美軍撤離後的喀布爾機場。(新華社)

美軍在阿富汗 當地時間30日午夜前撤出阿富汗，結束美國史上最長的軍事干預活動；但華盛頓郵報報導，這場「永遠的戰爭」只是來到轉折點，而非結束，對拜登 政府而言，對內、對外的挑戰都才剛開始。

撤軍阿富汗的亂局，撤離過程中甚至發生13名美軍殞命的恐攻，而且在美軍完全離開阿富汗後，估計還有約200名左右的美國公民 留在當地，以及難民的人道問題等，讓拜登能否穩定國內外局勢及其執政能力受到質疑，進一步衝擊拜登及民主黨的支持度，尤其是明年的期中選舉。

美將籠罩在國安危機之中

報導說，現在甚至有民主黨籍眾議員私下談論，是否要讓國務卿布林肯(Antony Blinken)，或是國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)去職，以挽救民意危機。

對外，阿富汗的局勢能否穩定，神學士(Taliban，另譯塔利班)能否信守包括保障婦女權益，不進行血腥報復，不讓阿富汗作為恐怖分子的溫床的承諾，甚至能否建立政府，都是不亞於20年前九一一事件後的艱鉅挑戰。

美軍撤離後，喀布爾市31日的街頭，顯示阿富汗平民繼續上街，但人數大為減少。(新華社)

如果拜登政府無法處理好阿富汗的局勢，可能會讓美國籠罩在巨大的國安危機中，尤其是撤軍之後，美國在阿富汗蒐集恐怖分子情報的能力可能歸零。

恐怖主義、人道主義問題未解

華府智庫「美國企業研究院」(AEI)研究員蒲蕾可(Danielle Pletka)就說，拜登撤軍「留下無窮無盡的未解問題」，例如「在阿富汗的恐怖分子將會如何？」、「我們還支持神學士的抵抗勢力嗎？」一切局勢發展將會如何，現在都掌握在神學士手裡。

蒲蕾可表示，拜登如果在決策上思考不周、行事僵化，或對局勢演進大意不關心，幸運的話，他不過是下一個卡特，不幸運的話，將引發另一場九一一事件。

歐巴馬政府時期的前副國家安全顧問羅茲(Ben Rhodes)表示，拜登僅結束在阿富汗的戰事是「不夠」的，他要能夠證明他在阿富汗問題上的決定是正確的，而且能夠處理恐怖主義、人道主義等問題，「必須還要會善後才行」。