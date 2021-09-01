美撤離內幕曝光 與神學士達秘密協議護送公民

陸軍第82空降師少將師長多納休30日晚成為「最後登機」離開阿富汗的美軍，載入史冊，象徵正式結束美國出兵阿富汗20年的反恐戰爭。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)引述不具名的國防部官員報導，美軍與阿富汗神學士 (Taliban，另譯塔利班)組織達成秘密協議，由神學士成員護送留在阿富汗的美國人前往首都喀布爾(Kabul)機場；國防部發言人31日也表示，美軍撤離後，拜登政府「顯然關心」滯留阿富汗的僑民與阿富汗盟友安危，這些人面臨神學士及伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」(Islamic State-Khorasan)的嚴重威脅。

核對國民身分 機場設秘密入口

CNN報導，匿名國防官員表示，特種部隊在機場設立「秘密機場入口」並成立專用的「旅客服務中心」，引導美國人完成撤離程序。

不具名官員表示，美國人被告知在機場附近預先設立的「集合點」等候，由神學士審查身分證件，再由神學士引領符合資格者前往美方待命的區域；另一名官員表示，神學士的護送任務「一天執行多次」。

美軍可以監控到神學士護送僑民的情況，準備好隨時因應突發狀況。

官員表示，美軍與神學士的協議直到撤離才公布，是基於神學士對於任何公開消息反應的考量，也擔心ISIS-K危及撤離行動。

多年來，美方一直透過軍事及外交手段與神學士進行政治談判並努力化解衝突，但神學士與美軍的秘密撤離協議，是史無前例的戰略合作新層次。

仍有100美公民留在阿富汗

CNN指出，尚不清楚秘密協議與中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)上周訪問喀布爾是否有關；伯恩斯當時與神學士實質領導人巴拉達(Mullah Abdul Ghani Baradar)會談。

國防部發言人柯比(John Kirby)在美國中央司令部司令麥肯齊將軍(Frank McKenzie)宣布最後一班美國C-17運輸機飛離喀布爾機場後表示，拜登政府依然擔心滯留阿富汗的美國人及盟友。

國務卿布林肯(Antony Blinken)證實，美軍撤離行動結束後，仍有約100位美國公民 未能離開阿富汗。