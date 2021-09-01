拜登：撤離阿富汗無比成功 嗆ISIS-K：跟你們還沒完

結束阿富汗撤軍後，拜登總統31日下午在白宮發表談話，稱撤軍成功。(Getty Images)

美軍30日完全撤出阿富汗 ，終結近20年的駐軍行動，拜登 總統31日稱，撤離超過12萬名美國 人和盟友的行動「無比成功」；他警告發動恐怖攻擊的呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)，「我跟你們還沒完，對於其他想傷害美國和盟國的恐怖主義者，我們會讓你們付出最大代價。」

「我不會延長這場永久的戰爭。」拜登說，這場已不符美國關鍵國家利益的戰爭，他拒絕再持續。

拜登：阿富汗戰爭現在結束了

「阿富汗戰爭現在結束了。」拜登說，他是第四位處理這項議題的美國總統，「當我競選總統時，這是我的政見，今天，我實現我的諾言。」

美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。神學士發言人穆賈希德(中)在機場舉行國際記者會稱，已結束外國勢力占領阿富汗。(Getty Images)

美軍撤離行動造成阿富汗首都喀布爾機場亂象，有阿富汗民眾從飛機上跌落身亡，恐怖組織ISIS-K伺機發動自殺炸彈攻擊，造成13名美軍、近百名阿富汗人身亡，都讓拜登的撤軍決策備受抨擊。

美軍30日最後一架班機起飛離開阿富汗後，拜登31日在白宮發表演說，他提高聲調捍衛這項決策，強調反恐要與時俱進，並提到中國與俄羅斯帶來的新威脅，美國必須同時應對。

拜登說，美國在阿富汗的唯一利益，就是確保其永遠不會被利用來對美國本土發動攻擊，如今恐怖威脅轉移到全球，不只有阿富汗，美國還面對來自索馬利亞、敘利亞、阿拉伯半島、伊拉克等地的恐怖組織的威脅。

中俄最想看到美繼續深陷阿富汗

「世界正在改變，我們和中國嚴重競爭，我們處理俄羅斯在多方面帶來的挑戰，我們對抗網路攻擊和核擴散。」拜登說，美國可以兩者兼具，既打擊恐怖主義也能應對新威脅，而中俄最想看到的，就是美國在下一個十年繼續深陷阿富汗。

美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。(美聯社)

拒絕把下一代送往早該結束的戰爭

拜登說，這場20年的戰爭耗費美國2兆美元，有2萬744名美軍受傷、2461人身亡，他拒絕再把美國下一代送往一場早該結束的戰爭，拒絕繼續這場已不符美國關鍵國家利益的戰爭。

拜登說，他有兩項至高無上的原則，一是設定清楚、可完成的目標任務，其次是專注在美國的關鍵國家安全利益。

「我跟你們還沒完。」拜登警告ISIS-K說，對於那些想傷害美國和盟友的恐怖主義者，「我們不會原諒，我們不會忘記，我們會追擊你們到天涯海角，我們會讓你們付出最大代價。」

丕優研究中心(Pew Research Center)31日公布一項民調，54%的美國成人認為，撤軍對美國是正確決定，42%認為這是錯的，69%受訪者認為美國並未達到在阿富汗的目標；42%美國人認為拜登應對阿富汗情勢表現糟糕，認為拜登做得良好或很好的只有27%。

調查顯示，共和黨人反對美軍撤出阿富汗，跨黨派民眾認為美國並未達到在阿富汗的目標，就連民主黨或親民主黨的支持者，都有69%認為目標失敗。

丕優研究中心表示，不到一半的民主黨支持者對拜登的阿富汗政策表達正面態度，其中有15%的民主黨支持者認為拜登在阿富汗議題上表現糟糕。