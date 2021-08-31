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俄媒：神學士9月3日宣布建立新政府

疫情+政治因素 美國不再是中國留學生首選之地

記者林則宏／即時報導
圖為8月19日上海浦東機場航空公司櫃台前，準備赴美的乘客大排長龍景象。取材自中國日報網站
圖為8月19日上海浦東機場航空公司櫃台前，準備赴美的乘客大排長龍景象。取材自中國日報網站

美國駐北京大使館日前公布，今年5月以來，已向中國留學生簽發8.5萬張學生簽證，與2019年相當。上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》指出，雖然中國赴美留學人數未如外界預期出現急劇下滑，但調查顯示，在疫情和政治雙重影響下，美國已不再是中國留學生的出國首選。

報導稱，中國留學生減少，對美國來說也代表一筆為數不小的損失。中國是美國國際學生主要來源。2019-2020學年，有37.2萬中國學生在美國大學學習，占美國國際學生總數的35%，幾乎是第二大來源國印度學生的兩倍。

據美國國際教育工作者協會（NAFSA）統計，2019至2020學年，國際學生對美國經濟的貢獻為387億美元，年比減少18億元，降幅4.4%，為近20年來美國留學經濟數據首次衰退。

上觀新聞指出，這也給美國的大學帶來了直接的財政壓力。俄亥俄衛斯理大學國際招生主任克羅斯比（Kristin Crosby）就表示，幾乎所有機構都看到來自中國學生的申請急劇下降，「這對他們的收入造成了巨大打擊」。

今年，拜登上台後開始放寬國際學生的入境限制。美國國務院4月26日宣布，持有F/M簽證的中國留學生從今年秋季學期起，不再受「赴美禁令」影響，可直接從中國飛往美國，無須在第三國中轉14天。

上觀新聞表示，雖然赴美留學簽證數已基本恢復，但考慮到去年疫情影響，獲簽者其實包括去年入學但仍滯留中國的學生，以及今年入學的新生。這些學生集中出國，才會造成近期浦東機場大排長龍的景象。

美國通用申請（Common Application）的數據就顯示，儘管2020-2021年全球申請赴美留學的人數增加了10%，但來自中國的申請卻減少18%。

上觀新聞報導，一項調查顯示，2015年傾向去美國留學的中國留學生占比為51%，但此一數字今年已降至32%。相反的，傾向前往英國留學者，則從2015年的32%，增至2021年的44%。報導稱，這個數字變化的背後原因與政治、國際局勢密切相關。

包括：川普早前簽署的「10043號公告」迄今尚取消，美國依舊限制中國某些理工院校的學生赴美留學；美國境內反亞裔種族主義情緒高漲，2020年美國便發生多起襲擊亞裔事件，華人聚集區也不時傳出襲擊事件。此外，美國對新冠疫情的防控不當，也讓留學生們卻步。

上觀新聞認為，中國的學生或許將從更大格局來看待出國留學及個人職業發展，不會再像過去一樣「紮堆」留學美國，而會將眼光投向更廣闊的世界。

中國留學生 美國 學生簽證

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