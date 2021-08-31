拜登的「卡特時刻」？阿富汗熄燈的最後美國大兵

美國在阿富汗大撤退行動的最後一架軍機C-17「全球霸王」運輸機，30日深夜23時59分終於自喀布爾國際機場（KBL）起飛，載走了美國駐阿大使與親自上陣「壓陣斷後」的陸軍少將多納休（圖）。 (取材自美國國防部)

「82空降師的師長——多納休少將（Chris Donahue）——是最後一個離開阿富汗 的美國大兵。」美國在阿富汗大撤退行動的最後一架軍機C-17「全球霸王」運輸機，30日深夜23時59分終於自喀布爾國際機場（KBL）起飛，載走了美國駐阿大使與親自上陣「壓陣斷後」的陸軍少將多納休。自此對於美國而言，這場耗時20年（美國史上最久）、耗盡2兆4050億美金（美國史上最貴）的「無盡之戰」，終於在多納休少將踏上軍機的那一刻，象徵性地黯淡落幕。

奉命斷後的多納休少將，是美軍在阿富汗戰爭中的最後一位地面指揮官。原本軍方與白宮的計畫，是希望能盡可能把疏散行動展延到8月31日的「最後一刻」，但由於KBL機場周邊遭遇ISIS－K恐攻不斷的關係，前線美軍才判斷：「應該要提早撤收。」

圖為最後一批美國軍隊撤離後，神學士鳴槍慶祝。(歐新社)

美軍在喀布爾的疏運行動，一直持續到8月30日上午都還在繼續——可是從周一上午開始，KBL機場周邊的交通就已無法繼續通行，就算部隊苦守了一整天，在美軍決定總撤收前的12個小時內，竟沒有任何一位美國公民 能接近機場，「因此前線部隊才決定提前結束撤離行動。」

軍方表示，在確定無法於「有現時間內」救走剩下的美國人與阿富汗盟友後。以多納休少將為主的現場指揮。就開始進行打包行動——美軍一方面開始摧毀機場周邊的武器裝備，像是帶不走的輪式甲車，或者是阿富汗空軍留下來的數十架各式軍機。

此外，負責鎮守喀布爾國際機場、直到最後一刻都還與美軍併肩作戰的阿富汗陸軍機場守備隊，其數百名軍人與其家屬，也都在8月30日的倒數階段被C-17撤離出境。

至於多納休少將本人，不僅得坐鎮部隊斷後的一切後續，還需要一直與「神學士的指揮官」保持聯繫。除了確認神學士部隊將確保機場周邊安全與「不妄動」之外，當最後的C-17準備起飛之前，多納休還得撥打那通足以載入史冊的尷尬電話，親口通知神學士(Taliban，另譯塔利班)：「美軍已經履行約定...現在就將全軍撤離了。」

直到最後的這架C-17飛離阿富汗領空後，美軍中央司令部才與五角大廈連線召開國際記者會，證實已提前完成阿富汗總撤退。而多納休少將「最後一位離開戰場」的夜視照片，也才由美國國防部發給各大國際傳媒。

(路透)

多納休少將的「斷後身影」，雖然是美國軍官傳統素來強調「身先士卒」的武德符號，但在20年的苦戰一場空後，這張最後的撤軍照片卻給美國輿論更多悲涼的觀感。特別是在幾天前，於826喀布爾機場自殺炸彈恐攻中陣亡的13名美國將士靈柩，才在極端哀戚的氣氛中被空運返國。但移靈過程中，親自前往現場向殉國官兵致敬的美國總統拜登 ，卻與多名悲憤難平的陣亡官兵家屬有著極為尷尬的緊張磨擦。

像是一直無法接受兒子——20歲的陸戰隊準下士傑瑞德．舒米茲（Jared Schmitz）——在喀布爾機場爆炸中身死，成為最後一批阿富汗戰爭陣亡美軍的老父舒米茲，就非常不滿拜登在將士遺族見面會上的表現，他認為：總統一直在講他死去的長子波．拜登（Beau Biden），強調自己很明瞭白髮人送黑髮人的椎心之痛。但波．拜登是退伍多年後死於腦癌，整個狀況根本與陣亡將士八竿子打不著，

「他是美國的三軍統帥...我們需要的才不是他的空洞情感安慰，而是他對於混亂撤軍政策的負責交代！」

根據《華盛頓郵報》的報導，激動的舒米茲爸爸，是總統慰靈會場中讓拜登最尷尬的一環，他一度拿著兒子的遺照對著總統大吼：

「不准你忘記這些人的名字！不准你忘記我兒子死去的面孔！不准你此生膽敢忘記我兒子與他身邊12名陣亡將士的名字——你起碼該了解這些死去年輕人們生前的故事。」

報導表示，拜登對於老舒米茲的嗆聲似乎也動了火氣，現場也直白地回嘴：「我確實知道他們的故事。」事實上，在慰靈會場裡，每一個陣亡遺族對總統的反應都不盡相同，有些家屬與拜登相擁而泣，但也有的人根本不願見拜登。複雜、悲傷卻顯無可奈何的氣氛，亦也是美國輿論對於阿富汗終戰撤退的感官縮影。

(美聯社)

雖然在美國政壇中，有不少評論者認為2021年的阿富汗撤退大混亂，或將成為壓垮拜登政治影響力的「吉米．卡特時刻」——這裡指的是前美國總統卡特，在1979年伊朗伊斯蘭革命與隨後的1980年德黑蘭美國大使館人質危機中，混亂失態的災難式應變，最終導致民心盡失，讓他在1980美國總統大選慘敗給了雷根，輸掉了連任機會。

但反面意見則認為「拜登與卡特的處境不能胡亂相比」——畢竟是拜登的執政任期才剛剛開始；而伊朗危機爆發時，卡特卻已進入連任選戰時刻。更何況德黑蘭的災難應對，只是加劇了美國選民對於卡特政府的無能形象，真正讓民主黨慘敗的主因，仍是當年的本土經濟問題，畢竟外交與國際戰略很難單一左右美國的選戰風向。

像是《金融時報》就舉後來的雷根總統為例，強調雷根在「1983年貝魯特美國軍營爆炸案」的應對，比今日更是荒腔走版，「但只要時間對、經濟好、下一個戰略假想敵的設定明確，當代與後來的美國，也並沒就當年被炸死的241美軍陸戰隊大兵，為難雷根作為『美國最偉大總統之一』的政治記憶。」