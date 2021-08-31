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美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

被指為美培養狼群的阿富汗美利堅大學 600人撤離失敗

編譯林育正／綜合30日電
美軍即將完全撤離阿富汗，阿富汗人民擔心未來日子難以確定，30日喀布爾街頭排長隊提款。(美聯社)
美軍即將完全撤離阿富汗，阿富汗人民擔心未來日子難以確定，30日喀布爾街頭排長隊提款。(美聯社)

位在阿富汗首都喀布爾的阿富汗美利堅大學(American University of Afghanistan)的學生和親屬，原本已準備至機場搭上美國軍機撤離，卻因美軍不再協助撤離平民，最後以失敗告終，一行人皆被通知返家，陷入絕望境地。

紐約時報報導，數百名學生和親屬29日聚集在一處屋內，隨後登上前往喀布爾機場的巴士，但在進入機場閘門前，卻發現撤離行動已被終止；大學行政單位給學生的電郵寫道：「我很遺憾表示，機場已宣布將不再有救援航班。」

電郵中要求600名學生和家屬返家，因美軍必須在31日期限完成撤軍，因此已不再協助撤離平民；隨後一行人被警告，由於美軍按照流程，將名單與護照資料與守衛機場周邊的神學士分享，讓眾人相當害怕。

神學士在攻下喀布爾當天，第一批攻占的便是阿富汗美利堅大學校園，宣稱此地是美國培養「狼群」，用來腐化穆斯林心智的場所；因此當下的照片透過社群媒體擴散後，學生與校友紛紛立刻躲藏。

2016年神學士就曾在恐怖攻擊中，襲擊校園10小時，造成15人死亡，其中七人為學生。

阿富汗美利堅大學創立於2006年，多數資金來自美國國際開發署(USAID)，當時挹注1億6000萬美元。這也是USAID在阿富汗最大的平民計畫之一。

不過8月14日神學士推進至喀布爾外圍時，校長畢克福德(Ian Bickford)與外國教職員當晚就已先逃至杜哈，並與國務院溝通協助學生撤離；但在機場遭自殺炸彈攻擊後，並且情報指出後續可能再發生恐攻，讓情況變得更為複雜。

過去兩周，美利堅大學學生的身分從大學生轉為難民；多名學生表示：「我們的希望與夢想，瞬間化為塵土。」

31歲學生穆罕默德(Mohammad)，只剩下三門課就能拿到企業管理學位；他說：「這就像玻璃杯摔到地上一樣，你的生命一瞬間就崩解了。」

機場 阿富汗 喀布爾

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