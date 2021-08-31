CNN：颶風、撤軍、疫情…拜登臨嚴峻挑戰

拜登政府現正面臨情勢一路惡化的國內外危機同時發生，應接不暇。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導分析，拜登 政府現正面臨情勢一路惡化的國內外危機同時發生，彷彿屋漏偏逢連夜雨，白宮 根本應接不暇：強烈颶風艾妲(Hurricane Ida)侵襲紐奧良、阿富汗 撤軍導致美軍死傷，新冠肺炎疫情不斷升溫更可能在12月1日之前新增10萬人染疫病歿。

報導指出，就在白宮小心翼翼處理阿富汗撤軍帶來的13名美軍殉職悲劇之際，紐奧良遭受160年來威力最強的颶風侵襲，引發嚴重洪災及財務損失，某些地區居民恐怕未來幾個月都將流離失所。

對照歷史，艾妲登陸適逢颶風卡翠納(Hurricane Katrina)風災16周年，當年這場天災發生的同時，布希總統(George W. Bush)也因為伊拉克戰爭，飽受政治壓力；拜登總統29日視察聯邦急難管理局(FEMA)時承諾，一定盡全力協助墨西哥灣沿岸災區復原。

報導指出，上周末期間同時發生不同事件，再度考驗拜登領導能力，自從13名美軍上周在阿富汗喀布爾機場自殺炸彈攻擊中喪生以來，外界強烈抨擊倉促撤軍及規畫失當，讓白宮窮於應付。

CNN分析，但與眼前疫情持續惡化相比，艾妲災情與阿富汗倉促撤軍卻稱不上拜登政府最嚴峻的挑戰。

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)29日接受CNN專訪時說，華盛頓大學最新估測報告指出，12月1日之前美國可能新增10萬人染疫病歿，推論可能成真。

CNN指出，現代史上極少有總統在新政府才剛上台幾個月的時間點，就面臨多項重大危機同時降臨的挑戰，而美國目前爆發的公共衛生危機，卻是過去一個世紀以來規則最龐大的，全國資源負荷沉重，人民心力交瘁。

阿富汗撤軍引發的政治漣漪持續發酵中，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)已磨刀霍霍，準備以阿富汗撤軍問題做為共和黨進軍2022年期中選舉的重點議題，目標奪回眾院多數席次。