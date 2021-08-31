我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

美空襲阿富汗炸死7兒童 家屬怒：這些孩子是IS嗎？

記者顏伶如／綜合報導
美軍29日在喀布爾先發制人的無人機攻擊，摧毀滿載自殺炸強客的車輛。當地人指有不少無辜平民被炸死。(美聯社)
美軍29日在喀布爾先發制人的無人機攻擊，摧毀滿載自殺炸強客的車輛。當地人指有不少無辜平民被炸死。(美聯社)

美國29日鎖定企圖對喀布爾(Kabul)機場再度發動攻擊的伊斯蘭國(IS)激進分子據點，出動無人機空襲；國防部官員證實，一部裝滿爆裂物的車輛遭摧毀；住在喀布爾的一戶人家30日指出，這起空襲奪走家中10人性命，包括七名孩童以及一名美國慈善團體員工、一名美軍約聘工。

美軍中央司令部(US Central Command)發表聲明指出，將進一步調查這起事件。

紐約時報報導，倖存家屬指出，美國慈善組織「國際營養及教育」(Nutrition and Education International)員工阿赫瑪迪(Zemari Ahmadi)29日傍晚開著豐田(Toyota)白色轎車下班回家，三個兒子跑出來迎接並上車；就在阿赫瑪迪準備把車子停在自家院子裡時，遭到無人機襲擊。

家屬指出，阿赫瑪迪與幾個孩子被炸死在車上，當時在屋裡的家屬在空襲當中也傷重不治；阿赫瑪迪21歲女兒沙米亞(Samia)說，當時自己也被爆炸熱氣襲擊。

「一開始我以為是神學士(Taliban)，後來才知道是美國。」她說，親人都變成了四處飛散的燒焦屍塊。

家屬尤蘇費(Ramin Yousufi)接受英國廣播公司(BBC)訪問時哭泣說道：「為什麼要殺我們家人呢？而且是我們的孩子？他們屍首都被燒得無法辨識，面目全非。」

他說，美國發動這次殘暴的空襲，只靠「錯誤資訊」。

華盛頓郵報則報導，美國29日的無人機空襲造成喀布爾10名百姓喪生，一戶人家正從停在院子裡的轎車上準備下車時，無人機發射飛彈擊中了剛好在附近的伊斯蘭國分子車輛；有家屬怒批美國不是好人，並指難道這些兒童是IS分子嗎？

中央司令部指出，29日的無人機行動，摧毀了對喀布爾機場存有「立即威脅」的伊斯蘭國分子汽車炸彈；聲明中指出，了解這起事件有平民傷亡傳出，「對於任何無辜生命的損失，我們深感哀痛。」

中央司令部表示：「對於可能發生了什麼狀況，目前尚不明朗，我們將進一步調查。」

喀布爾國際機場26日發生自殺炸彈攻擊，共有13名美軍殉職，170多名準備逃離阿富汗的平民百姓也遇難身亡。

美軍29日在喀布爾先發制人的無人機攻擊，摧毀滿載自殺炸強客的車輛。當地人指有不少...
美軍29日在喀布爾先發制人的無人機攻擊，摧毀滿載自殺炸強客的車輛。當地人指有不少無辜平民被炸死。(美聯社)

美國 喀布爾 機場

上一則

確診不斷增加 美被移出遊歐安全名單

下一則

結束20年戰事 解除軍品武裝 美軍提前撤離阿富汗

延伸閱讀

美軍撤離喀布爾 平民仍在疑似空襲處挖親人遺骸

美軍撤離喀布爾 平民仍在疑似空襲處挖親人遺骸
最後一架美軍C-17飛走了 神學士歡呼阿富汗再次獨立

最後一架美軍C-17飛走了 神學士歡呼阿富汗再次獨立
美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？
阿富汗撤軍倒數計時 美外交人員已撤離喀布爾

阿富汗撤軍倒數計時 美外交人員已撤離喀布爾

熱門新聞

圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06
喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍死亡、15人受傷，至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷。圖為受傷女子前往醫院救援。（Getty Images）

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

2021-08-27 15:05
最高法院26日裁定，拜登政府不得再將禁止逼遷令延長到10月3日。圖為維權人士本月初在紐約示威，呼籲高院作出有利租客的裁定。(美聯社)

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

2021-08-26 22:24
拜登總統上任不到一年，爆發最大國安外交危機，考驗他的領導能力與危機處理能力。圖為拜登總統26日就阿富汗局勢發表談話後離開講台。(美聯社)

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

2021-08-29 14:05

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」