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紐約網紅募款700萬 包機救51人逃離阿富汗

記者胡玉立／綜合報導
透過線上募款網站GoFundMe發起救援阿富汗人任務「飛離行動」的紐約市青年馬庫斯。（美聯社）
透過線上募款網站GoFundMe發起救援阿富汗人任務「飛離行動」的紐約市青年馬庫斯。（美聯社）

由社群媒體Instagram網紅「昆汀跨蘭提諾」(Quentin Quarantino)透過線上募款網站GoFundMe發起的救援阿富汗人任務「飛離行動」(Operation Flyaway)，日前在短短幾天內募得700萬元、逾12萬人捐款，是GoFundMe規模最大的人道主義籌款活動之一，已成功協助51位阿富汗人搭上民間包機，飛離喀布爾，抵達烏干達。

「昆汀跨蘭提諾」真實身分、現年25歲家住紐約市馬庫斯(Tommy Marcus)表示，「除了奇蹟，我不知道還能用什麼詞，它重新燃起對人性的信任。此時此刻，我們擱置政治分歧，各行各業真正團結起來救援這些人；因為如果他們要是留在阿富汗的話，將死路一條」。

這項前所未見的募款救人行動當初發起時，曾有專家提出質疑，擔憂最終能否救援成功。但為該班飛往烏干達私人包機提供組織化支援的Saraya International全球開發公司、洛克菲勒基金會及另一家參與疏散的公司均證實，該航班是由馬庫斯透過GoFundMe資助的緊急合作包機。

馬庫斯說，被疏散的人是婦女、兒童、人道主義者和其他一直「為阿富汗更大利益而戰者」及其家人；這項募款任務最初籌畫時，曾指他們正設法營救300多位「面臨神學士處決急迫風險」的阿富汗人。馬庫斯團隊表示，已有350多人獲救，其中近300人是乘坐其他包機離開喀布爾，「飛離行動」資助提供安全通道。

該架民間包機是在25日飛離喀布爾，是多個團體單獨或透過合作組織進行的數項民間救援行動之一；其中一家參與行動的北卡羅來納州Raven Advisory公司表示，它為美軍執行分包工作，而且有一個「由前特種部隊士兵和其他在阿富汗擁有專業知識的退伍軍人組成的全志願團隊」與軍方合作，協調救援工作。

阿富汗 喀布爾 GoFundMe

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