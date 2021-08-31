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數萬阿富汗難民抵美 拜登指示國安部安頓

編譯潘勛／綜合30日電
數萬阿富汗難民已抵達美國，他們將先在全國各地軍事設施接受檢測，再遷往德州等較長久歸宿地。（路透）
數萬阿富汗難民已抵達美國，他們將先在全國各地軍事設施接受檢測，再遷往德州等較長久歸宿地。（路透）

國土安全部29日宣布，已奉拜登總統之命，主持安頓由阿富汗撤出、逃離神學士組織統治的難民；國安部部長梅奧卡斯已責成下轄的「聯合協調團」(Unified Coordination Group)負責安頓難民任務，包括移民作業、新冠疫情檢驗及支援他們安身立命。

目前有數萬阿富汗人已抵達美國；他們在20年阿富汗戰爭中曾幫助美國，有受神學士迫害之虞，因此美國簽發特殊移民簽證給他們，來美國展開新生活。

這批阿富汗難民先在全國各地軍事設施接受檢測，接下來再遷往德州等較長久歸宿地。

阿富汗難民突然而至，意味德州及其他各地的安置機構得加速取得住居場所、教育、膳食及家具給他們。

德州聖安東尼奧市(San Antonio)兩家難民安置機構之一的RAICES表示，安置工作的前置作業在難民還未踏上當地機場前，便已展開；美國難民與移民委員會撥發經費，再加上善心人士捐款，而由RAICES之類的機構打點細節，例如找到合適的住宅、裝設水電、安排家具等。

難民安置的最終目標在協助他們能盡快自給自足；各機構表示，將提供就業技巧訓練，協助媒合工作；比如當地生鮮果菜包裝處理，只是初步工作，很多移民其實教育程度很高，機構會幫忙他們重辦技職證照，或接受別的教育計畫。

難民安置機構另指出，阿富汗難民還要克服文化適應的問題，畢竟美國與他們的故國差異非常大；匆匆適應新環境，新移民無暇顧及跑了半個地球移居美國的感受問題，只是新的生活流程安頓下來，最初的驚恐消失，阿富汗新移民心理及情感受創的跡象就會開始出現。

梅奧卡斯表示，國安部會帶頭統合聯邦政府各機構，完成拜登總統撥派的任務，歡迎新近遭難的阿富汗人來到美國，以吻合美國法律及價值的方式，融入國家。

美國 阿富汗 移民

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