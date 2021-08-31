維持駐阿富汗使節？美歐續與神學士談判

美國與盟邦已開始談如何使用經濟及外交壓力影響阿富汗事態，並與新掌權的神學士談判。圖為歐盟駐阿富汗代理特使Tomas Niklasson（左）與聯合國秘書長的阿富汗事務代表Jean Arnault（右）在多哈會面。(Getty Images)

美國 與盟邦在從阿富汗 撤軍期限前，早已開始商討如何運用經濟及外交壓力影響阿富汗事態，另與新掌權的神學士 (Taliban，另譯塔利班)談判，看看有無可能派駐外交使節進駐喀布爾，以便繼續撤走美國人及美國在阿富汗的盟友。

華爾街日報報導，美國在進行撤離行動期間，美軍官員一直與神學士保持談判，在拜登總統設下的撤離最後期限8月31日前，雙方已擴大到討論能否派駐使節。

美國駐阿富汗代理大使威爾森(Ross Wilson)日前指出，國家已與神學士在波灣國家卡達會談，討論「可能前行之道」；但他拒絕談論美國是否會維持外交使節駐在阿富汗，只表示未來外館人事的派駐及活動，仍要看華府怎麼決定。

官員們都強調，與神學士會談不代表美國就承認該組織為阿富汗政府；官員另表示，已與盟邦展開會談，討論如何運用經濟及外交壓力，影響阿富汗事態。

同一時間，國際官員已呼籲20國集團(Group of 20)領銜國家在9月中旬集會，協調對阿富汗的外交工作；有些歐洲官員也與神學士接洽，商討未來關係。

眾院外交委員會成員、眾議員薛曼(Brad Sherman)指出，神學士及美國互給的壓力都很大；美國未來一年會銘記在心的是接下來一周，神學士如何對待美國；薛曼另指出，美國控制阿富汗政府的很多外匯儲備，總計幾十億美元。

歐洲在德國總理梅克爾及法國總統馬克宏推動下，可能會湊幾十億歐元，供阿富汗及鄰國用來安置阿富汗內部流離失所的人，還有逃離國家的難民；這類措施旨在保住歐洲邊境安全，另掃蕩販運人口的蛇頭。