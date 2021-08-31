結束20年戰事 解除軍品武裝 美軍提前撤離阿富汗

美國在阿富汗時間31日凌晨完全撤離阿富汗，結束長達20年的反恐戰爭。(美聯社)

美軍最後一班撤離軍機在阿富汗 當地時間30日午夜飛離，結束美國最長的20年戰事；美軍離開前，讓73架飛機、裝甲車輛與一個高科技火箭防禦系統無法使用；神學士戰士在美軍離開後，接管首都喀布爾(Kabul)國際機場 並鳴槍慶祝。

最後班機 神學士接管機場鳴槍慶祝

在美軍撤離當日，伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)發射五枚火箭攻擊機場，幸未造成傷亡。

「我們完成阿富汗撤離任務，結束撤離美國公民 、第三國家公民及高風險阿富汗人的任務。」中央司令部司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)在末班機起飛後說：「每一位美軍都已離開阿富汗。」

在首都喀布爾的阿富汗神學士民兵近日都在目送撤離的美國軍機。(Getty Images)

麥肯齊表示，C-17運輸機於在阿富汗當地時間30日23時59分(美東30日下午3時29分)起飛，在拜登總統下令的31日期限前，美軍已全數撤離阿富汗；不具名官員表示，考量維安、機械及天候因素，美軍決定提早一天撤離。

73架飛機、70輛反伏擊車都不能用了

麥肯齊說，美軍完成撤離行動前，廢除停在卡薩國際機場(Hamid Karzai International Airport)的73架飛機武裝，「那些飛機已經無法再度飛行…無法由任何人操作。」

麥肯齊說，美軍留下約70輛防地雷反伏擊車(MRAP)與27輛悍馬車(Humvee)，反地雷反伏擊車每輛要價100萬美元，撤離前已讓MRAP無法使用。

白宮發言人表示，美方過去24小時自喀布爾撤離1200人，而自神學士14日掌權以來，美方兩周行動共撤離11萬6700人。

國務卿布林肯30日晚(美東時間)就完成自阿富汗撤軍一事，在國務院發表談話。(美聯社)

提前撤離 約200名美國人暫留阿富汗

國務卿布林肯30日在美軍撤離後，宣布進入阿富汗「外交」新時代，但也坦言美國最後一班撤離班機比預定期限提早24小時撤離後，還有少數約不到200名美國人仍留在阿富汗，也想離開。

美軍資深指揮官幾天前決定並保密到事後才宣布，提早在31日時限前約24小時結束撤離任務以爭取緩衝時間，唯恐維安挑戰、飛機故障等不確定因素可能延宕最後撤離時間，30、31日的風暴氣象預報也是考量因素之一。

「最後登機」空降師長和駐阿大使

麥肯齊證實，陸軍第82空降師少將師長多納休(Christopher Donahue)及美國駐阿富汗大使威爾森(Ross Wilson)「最後登機」，搭乘該班機離境。

拜登總統30日發表聲明說：「過去17天，美軍執行美國史上最大規模空中疏運任務，撤離逾12萬名美國與盟國公民，以及阿富汗盟友；他們以無與倫比的勇氣、專業和決心做到了，長達20年的阿富汗軍事行動如今告終。」

陸軍第82空降師少將師長多納休30日晚成為「最後登機」離開阿富汗的美軍，正式結束美國出兵阿富汗的反恐戰爭。(美聯社)

最後關頭 ISIS-K發射5枚火箭攻擊

中央司令部表示，「呼羅珊伊斯蘭國」30日在喀布爾發動火箭攻擊，至少朝機場發射五枚火箭，一枚火箭擊中機場附近社區，其他火箭則被美軍攔截並化解威脅。

神學士戰士在美軍離開後，對空鳴槍慶祝；守在機場的神學士分子謝爾扎德(Hemad Sherzad)說：「最後飛機離開，結束了！難以言喻我的欣喜，我們20年來的犧牲奏效。」