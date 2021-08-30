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王毅與布林肯通話 聚焦阿富汗問題與美中關係

記者林汪靜╱綜合報導
中國外長王毅。(路透)
中國外長王毅。(路透)

中國國務委員兼外長王毅29日應約與美國國務卿布林肯通電話，討論阿富汗局勢及中美關係。王毅稱，各方有必要同神學士進行接觸，積極引導，安理會如要採取任何行動，都應有助於緩和而不是激化矛盾。布林肯表示，理解並尊重中方在涉阿富汗問題上的關切。

美國國務卿布林肯。(Getty Images)
美國國務卿布林肯。(Getty Images)

據央視新聞報導，布林肯向王毅表示，在美從阿撤軍撤僑即將結束的關鍵時刻，美認為安理會應對外發出明確、統一的聲音，表明國際社會期待神學士確保外國公民安全撤離，確保阿人民獲得人道主義援助，確保阿領土不能成為恐怖襲擊策源地，不能成為恐怖主義避風港。

王毅表示，阿富汗國內形勢已發生根本性變化，各方有必要同神學士接觸，積極引導。美國尤其需同國際社會一道向阿富汗提供急需的經濟、民生、人道援助，幫助阿富汗新政權架構維持政府機構正常運行。

王毅稱，美方應在尊重阿富汗主權獨立前提下，拿出實際行動，助阿富汗制恐止暴，而不應搞雙重標準或選擇性打恐。他說，安理會如果要採取任何行動，都應有助於緩和而不是激化矛盾，有助於阿富汗局勢平穩過渡而不是重陷動亂。布林肯表示理解並尊重中方在涉阿富汗問題上的關切。

阿富汗 王毅 布林肯

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