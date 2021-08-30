未見大赦…神學士報復 阿國官員頻傳遭處決、追殺

神學士雖對外宣稱大赦，但目前頻傳出前朝官員遭拘捕、追殺。圖為神學士部隊巡視。(Getty Images)

阿富汗神學士 (Taliban，另譯塔利班)組織打下江山兩周以來，雖對外宣稱全國大赦，但目前傳出前朝官員遭拘捕、人不翼而飛乃至被處決的報告日益增多，前甘尼政府官員指出，神學士正私下追捕或追殺自以為的敵人，國人對此憂懼日增。

紐約時報 29日報導，神學士拿下首都喀布爾，便派部隊直奔兩個重要目標，一個是國家安全理事會，另一個是通訊部；官員表示，這個舉動目標就是取得阿富汗情報官及其線民的檔案，另取得手段，以追蹤阿富汗公民的電話號碼。

神學士進展太快，前總統甘尼腳底抹油速度也一樣，對幾十萬名向來致力於反制神學士的阿富汗人，上起高官、下至中級官員都可能禍患無窮，很多人在首都淪陷後都被迫躲了起來。

兩名前官員表示，時間太匆忙，很少人有時間銷毀文件，所以成千上萬分最高機密檔案及薪酬名冊都落入神學士之手；31日最後期限將至，美軍完成撤軍，阿富汗國內很多人戰慄不已，料想報復即將到來而心生畏懼。

截至目前神學士高層還擺出一臉祥和，允諾大赦放下武器的前政府軍，甚至撰寫信函，保證他們不會受追捕，只保留起訴重罪人犯的權利，神學士發言人還談到要組成兼容並蓄政府；只是目前傳出前朝官員遭拘禁、有人失踨乃至遭到處決的報告愈來愈多。

前政府官員表示，神學士橫掃城鎮及各行政區，經常一槍也沒開，搞外交般安撫對手及民眾；但第一批指揮官經常被撤換，取而代之的是心狠手辣的人，突擊各處還綁架人。

因為私下進行，目前這種行動規模多大並不清楚；由神學士哪一層級授權拘禁或處決人也不知道。

阿富汗人對神學士的恐懼顯而易見；除了年輕一代，大家都記得1990年代神學士治國的酷虐。前內政部刑事調查局長塔班(Bismillah Taban)目前躲了起來，他表示自己助理把一切裝備及武器都繳給神學士，但神學士現還在找他，先是拘留他的前助理5個小時，刑囚逼問他的下落，他才不信神學士的大赦，自己一名同事已遭殺害，神學士若找到他也一定會殺了他。