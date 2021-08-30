我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

未見大赦…神學士報復 阿國官員頻傳遭處決、追殺

編譯潘勛╱綜合29日電
神學士雖對外宣稱大赦，但目前頻傳出前朝官員遭拘捕、追殺。圖為神學士部隊巡視。(Getty Images)
神學士雖對外宣稱大赦，但目前頻傳出前朝官員遭拘捕、追殺。圖為神學士部隊巡視。(Getty Images)

阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)組織打下江山兩周以來，雖對外宣稱全國大赦，但目前傳出前朝官員遭拘捕、人不翼而飛乃至被處決的報告日益增多，前甘尼政府官員指出，神學士正私下追捕或追殺自以為的敵人，國人對此憂懼日增。

紐約時報29日報導，神學士拿下首都喀布爾，便派部隊直奔兩個重要目標，一個是國家安全理事會，另一個是通訊部；官員表示，這個舉動目標就是取得阿富汗情報官及其線民的檔案，另取得手段，以追蹤阿富汗公民的電話號碼。

神學士進展太快，前總統甘尼腳底抹油速度也一樣，對幾十萬名向來致力於反制神學士的阿富汗人，上起高官、下至中級官員都可能禍患無窮，很多人在首都淪陷後都被迫躲了起來。

兩名前官員表示，時間太匆忙，很少人有時間銷毀文件，所以成千上萬分最高機密檔案及薪酬名冊都落入神學士之手；31日最後期限將至，美軍完成撤軍，阿富汗國內很多人戰慄不已，料想報復即將到來而心生畏懼。

截至目前神學士高層還擺出一臉祥和，允諾大赦放下武器的前政府軍，甚至撰寫信函，保證他們不會受追捕，只保留起訴重罪人犯的權利，神學士發言人還談到要組成兼容並蓄政府；只是目前傳出前朝官員遭拘禁、有人失踨乃至遭到處決的報告愈來愈多。

前政府官員表示，神學士橫掃城鎮及各行政區，經常一槍也沒開，搞外交般安撫對手及民眾；但第一批指揮官經常被撤換，取而代之的是心狠手辣的人，突擊各處還綁架人。

因為私下進行，目前這種行動規模多大並不清楚；由神學士哪一層級授權拘禁或處決人也不知道。

阿富汗人對神學士的恐懼顯而易見；除了年輕一代，大家都記得1990年代神學士治國的酷虐。前內政部刑事調查局長塔班(Bismillah Taban)目前躲了起來，他表示自己助理把一切裝備及武器都繳給神學士，但神學士現還在找他，先是拘留他的前助理5個小時，刑囚逼問他的下落，他才不信神學士的大赦，自己一名同事已遭殺害，神學士若找到他也一定會殺了他。

神學士 阿富汗 紐約時報

上一則

民調╱美7成受訪者：應等阿富汗盟友撤離才撤軍

下一則

「死神」出動 美軍血滴子狙殺IS 飛彈射出6巨刃

延伸閱讀

神學士允許女性上大學 但禁止男女合班

神學士允許女性上大學 但禁止男女合班
法國總統：務實談撤離 絕非承認神學士

法國總統：務實談撤離 絕非承認神學士
英美等國發表聲明：神學士同意阿富汗人離境

英美等國發表聲明：神學士同意阿富汗人離境
神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面

神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06

超人氣

更多 >
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解