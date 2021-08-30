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「死神」出動 美軍血滴子狙殺IS 飛彈射出6巨刃

編譯李京倫╱綜合報導
美軍發動無人機攻擊，摧毀喀布爾一間民宅內摧毀一輛滿載炸藥的自殺炸彈客的車輛。(美聯社)
美軍發動無人機攻擊，摧毀喀布爾一間民宅內摧毀一輛滿載炸藥的自殺炸彈客的車輛。(美聯社)

喀布爾機場26日遭恐襲造成13名美軍等近200人喪生後，美國先後出動無人機報復，擊斃兩名伊斯蘭國（IS）成員，據傳美國軍方使用的是配備刀刃、有如「血滴子」的特殊型號「地獄火」飛彈。同時，白宮已批准國防部可逕行空襲IS目標。

喀布爾機場附近26日發生炸彈攻擊造成慘重傷亡，死者中包括至少13名美軍。IS的分支「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)自稱策畫犯案。

五角大廈28日表示已在阿富汗展開無人機空襲行動，共擊斃兩名IS「策劃者和協助者」。「華爾街日報」報導，美軍此次行動是從波斯灣地區派出「死神」攻擊無人機，搭載又名「忍者炸彈」的R9X飛彈，即「地獄火」飛彈的衍生型。

美軍出動無人機摧毀自殺炸彈客車輛，阻止ISIS-K第二次攻擊。(美聯社)
美軍出動無人機摧毀自殺炸彈客車輛，阻止ISIS-K第二次攻擊。(美聯社)

這種飛彈不會爆炸，而是會在接近攻擊目標的最後一刻，射出飛彈內圈的六枚巨型刀刃，猶如「血滴子」一般鎖定攻擊目標，並降低平民傷亡機率。

這次空襲地點位於南加哈省拉哈穆努拉區。美軍空襲看似造成一棟房屋受損，「華爾街日報」所見的影像顯示，房屋外觀有一個爆炸形成的小洞，屋旁有輛焦黑的機動人力車。牆上布滿彈片，窗戶已被炸飛，房內散置衣物、涼鞋與家具。

「華爾街日報」2019年率先披露這種飛彈的存在，其設計是要從車輛或建築頂端落向目標。美國政府從未公開承認有這種武器。

據悉美國2017年2月曾使用這種武器狙殺凱達恐怖組織的二號人物。2019年1月門另有一人因它喪命，美國指控他策劃20年前美軍驅逐艦柯爾號在葉門港口遭炸彈攻擊事件。

紐約時報指出，美國特種作戰部隊去年再度使用這種飛彈，擊斃敘利亞西北部一名凱達組織領袖。美國政治新聞媒體Politico報導，官員表示，拜登總統已對五角大廈「開綠燈」，可毋須尋求白宮允許，逕行空襲阿富汗境內與ISIS-K有關的任何目標。

另據美聯社報導，阿富汗首都喀布爾機場附近29日下午遭火箭襲擊，火箭擊中機場西北方一戶民宅，造成一名兒童死亡，尚無組織宣稱犯案，但火箭是當地民兵慣用武器。另外，美軍29日在喀布爾成功擊殺一名準備駕車攻擊喀布爾機場的自殺炸彈客。

美國 喀布爾 機場

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