民調╱美7成受訪者：應等阿富汗盟友撤離才撤軍

美軍即將完全撤離阿富汗。神學士已開始接管首都喀布爾國際機場。圖為神學士特種部隊29日巡邏首都喀布爾。(Getty Images)

美軍撤離阿富汗 ，讓命運多舛的20年戰爭畫下句點；拜登 總統捍衛自己的決定，堅稱繼承前總統川普 與神學士的協議，不是全撤走美軍，就得加派數萬戰士重返阿富汗；可目前阿富汗首都喀布爾慘劇上演，引發熱議，探討是否應有折衷手段；美國廣播新聞與艾普索斯(ABC News/Ipsos)民調顯示，約七成受訪者認為，美軍應留在阿富汗，待曾協助美國的阿富汗人離境後再離開。

紐約時報報導，拜登近日頻頻點名川普，說川普與神學士敲定全撤美軍的協議，所以自己別無選擇；拜登形容自己要不全部撤軍，就是無得止盡地升高阿富汗戰爭，但他又說事實上別無選擇，因為他曉得國人支持撤離。

批評人士認為，川普及拜登的撤軍決定不夠老實，至少可稱為毫無創意；他們主張還有可行的替代方案，雖不盡人意，最後或許也無法讓戰爭大獲全勝，但至少能避免目前在喀布爾及阿富汗各省上演的災難。

軍方將領都主張，保留相對少數的美軍，約3000到4500人，加上廣泛動用無人機及密切空援，就能讓阿富汗前政府軍抵擋神學士，而美軍不用置身險境，但白宮拒絕，認為不啻再打仗下去。

川普與神學士敲定的協議，就連他的前國安顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)都形容成「投降協議」，此外他離開白宮前下令把駐阿富汗美軍減少到2500人，但其實剩3500人。

對拜登而言，由川普繼承這麼小股阿富汗駐軍，意味將領無兵可用，無法對付神學士重振旗鼓進攻美軍，可他若揚棄川普的協議，就要再派成千上萬部隊進駐。

但拜登已做抉擇，成為終結美國史上最長戰爭的總統；不論對錯，他都做了。

美國廣播新聞與艾普索斯27、28日進行的民調顯示，38%受訪者支持拜登處理阿富汗的政策，60%反對；約七成受訪者表示美軍應留守，待所有協助美國的阿富汗人離開後再離開，28%的人則認為不用等這麼久；另有84%的受訪者表示，美軍應留待所有僑民離境，約15%的人反對。