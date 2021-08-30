我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

民調╱美7成受訪者：應等阿富汗盟友撤離才撤軍

編譯潘勛、陳韻涵╱綜合29日電
美軍即將完全撤離阿富汗。神學士已開始接管首都喀布爾國際機場。圖為神學士特種部隊29日巡邏首都喀布爾。(Getty Images)
美軍即將完全撤離阿富汗。神學士已開始接管首都喀布爾國際機場。圖為神學士特種部隊29日巡邏首都喀布爾。(Getty Images)

美軍撤離阿富汗，讓命運多舛的20年戰爭畫下句點；拜登總統捍衛自己的決定，堅稱繼承前總統川普與神學士的協議，不是全撤走美軍，就得加派數萬戰士重返阿富汗；可目前阿富汗首都喀布爾慘劇上演，引發熱議，探討是否應有折衷手段；美國廣播新聞與艾普索斯(ABC News/Ipsos)民調顯示，約七成受訪者認為，美軍應留在阿富汗，待曾協助美國的阿富汗人離境後再離開。

紐約時報報導，拜登近日頻頻點名川普，說川普與神學士敲定全撤美軍的協議，所以自己別無選擇；拜登形容自己要不全部撤軍，就是無得止盡地升高阿富汗戰爭，但他又說事實上別無選擇，因為他曉得國人支持撤離。

批評人士認為，川普及拜登的撤軍決定不夠老實，至少可稱為毫無創意；他們主張還有可行的替代方案，雖不盡人意，最後或許也無法讓戰爭大獲全勝，但至少能避免目前在喀布爾及阿富汗各省上演的災難。

軍方將領都主張，保留相對少數的美軍，約3000到4500人，加上廣泛動用無人機及密切空援，就能讓阿富汗前政府軍抵擋神學士，而美軍不用置身險境，但白宮拒絕，認為不啻再打仗下去。

川普與神學士敲定的協議，就連他的前國安顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)都形容成「投降協議」，此外他離開白宮前下令把駐阿富汗美軍減少到2500人，但其實剩3500人。

對拜登而言，由川普繼承這麼小股阿富汗駐軍，意味將領無兵可用，無法對付神學士重振旗鼓進攻美軍，可他若揚棄川普的協議，就要再派成千上萬部隊進駐。

但拜登已做抉擇，成為終結美國史上最長戰爭的總統；不論對錯，他都做了。

美國廣播新聞與艾普索斯27、28日進行的民調顯示，38%受訪者支持拜登處理阿富汗的政策，60%反對；約七成受訪者表示美軍應留守，待所有協助美國的阿富汗人離開後再離開，28%的人則認為不用等這麼久；另有84%的受訪者表示，美軍應留待所有僑民離境，約15%的人反對。

阿富汗 拜登 川普

上一則

王毅與布林肯通話 聚焦阿富汗問題與美中關係

下一則

未見大赦…神學士報復 阿國官員頻傳遭處決、追殺

延伸閱讀

艾妲颶風恐衝擊東岸輸油管線 拜登視察FEMA

艾妲颶風恐衝擊東岸輸油管線 拜登視察FEMA
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解
喀布爾恐攻殉職美軍遺體返國 拜登親迎致敬

喀布爾恐攻殉職美軍遺體返國 拜登親迎致敬
拜登：24~36小時恐再有恐攻 使館通知美公民立即離開喀布爾機場

拜登：24~36小時恐再有恐攻 使館通知美公民立即離開喀布爾機場

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06

超人氣

更多 >
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解