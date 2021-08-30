給錢？98國聯合聲明：阿富汗盟友逃離 神學士允放行

美軍即將完全撤離阿富汗。神學士已開始接管首都喀布爾國際機場。圖為神學士特種部隊29日巡邏首都喀布爾，防範可能的再次自殺攻擊。(Getty Images)

美國 及另97國29日聯合聲明表示，因為「從神學士 (Taliban，另譯塔利班)收到保證」，凡持有效文件得前往他國的阿富汗 人都得以平安離開，所以31日美軍屆期完全撤走之後，各國仍將收容逃離阿富汗的人，尤其是20年戰爭期間協助各國的阿籍盟友。

紐約時報29日報導，神學士首席磋商代表斯丹克賽(Sher Mohammed Abas Stanekzai)27日就宣布，該組織不會阻擋阿富汗人離開，不論其國籍或者戰爭期間是否曾替美軍工作，神學士都同意平安放行，讓他們離去。

美軍即將完全撤離阿富汗。神學士已開始接管首都喀布爾國際機場。圖為神學士特種部隊29日巡邏首都喀布爾，防範可能的再次自殺攻擊。(Getty Images)

29日的聯合聲明表示，98國政府收到神學士的保證，因此將「繼續簽發旅遊文件給特定阿富汗人」，另期待神學士信守承諾，讓持有通關文件的人平安離開。

俄羅斯及中國未列名聲明

值得注意的是俄羅斯及中國這兩個聯合國安全理事會常任理事國並沒列名於聯合聲明；兩國均矢言幫助神學士重建阿富汗。

聲明發表的同一天，國務卿布林肯才在國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)表示，31日美軍撤離阿富汗之後，美國不可能派外交使節駐在當地。官員們表示，美國阿富汗任務團會在該區域別的國家開設外交辦事處，部分原因在繼續幫忙前阿國盟友取得必需文件，離開當地。

金援為誘因 未提及神學士食言後果

聯合聲明中並未警告神學士若背棄協議會嘗到什麼後果，但國務院高級官員表示，聲明中已含蓄傳達訊息，以外國金援為誘因，國際社會據以執行與神學士達成的協議。

代表美國與神學士談判的首席特使哈里札德(Zalmay Khalilzad)日前表示，神學士的保證「很正面」，所以美國、盟邦及國際社會將要求神學士信守承諾。

哈里札德的看法，與拯救盟友機構的悲觀恰成尖銳對比；成千上萬阿富汗人害怕被國際拋棄，活在神學士的統治之下，包括2001年以來替幫美軍或美國大使館工作的人，他們有資格移民到美國。

前中央情報局(CIA)官員莫爾羅伊(Michael Mulroy)表示，情治人員追蹤中的前盟友大多嚇壞了，甚至到想硬闖神學士檢查哨的地步；他生怕一等國際不再聚焦於神學士，該組織便會迫害甚至殺害曾與美國密切共事的人。