執行阿富汗撤軍失當 拜登民調續探底

阿富汗撤軍行動成為拜登上任以來最大的失敗，圖為13位為國捐驅的美軍遺體29日自阿富汗運返國門。拜登總統率文武要員在機場迎接。後左為國務卿布林肯。(美聯社)

阿富汗撤軍失當，為拜登 總統引爆政治危機；近期急劇下滑的支持度，恐怕使民主黨在明年失去參眾兩院多數優勢，拜登更可能成為一任總統。

阿富汗撤軍行動成為拜登上任以來最大的失敗，「國會山莊報」(The Hill)的民調 指出，多達56%的受訪選民無法認同撤軍的方式；而在不認同的選民中，58%將責任歸咎於拜登，僅有12%認為前總統川普必須負責，認為兩任政府都有責任的則是22%。

日前阿富汗首都喀布爾機場外遭恐怖攻擊襲擊，造成13名美軍與170阿富汗平民身亡，預計讓拜登的民調持續下滑；此外拜登表示美國 正與恐怖組織談判，試圖保護生命安全遭威脅的美國平民，此舉觀感不佳，也可能是拜登的致命傷，並且在國際社會危及美國威信。

今日美國(USA TODAY)與蘇福克大學(Suffolk University)上周發布的民調指出，目前僅有41%的註冊選民支持拜登，不支持者達55%。

5月上旬，Politico民調顯示拜登支持率達57%，其他民調的支持率也大多落在50%多，意味拜登幾個月以來，已失去10多個百分點的支持度。

阿富汗議題外，拜登在經濟和移民議題上也無法獲得選民認可，連原本對抗新冠肺炎疫情的優勢，也逐漸失去民心。執政黨在選舉前一年遭逢如此巨大的挑戰，恐怕是落敗的預兆。

今日美國與蘇福克大學民調指出，53%選民不認同拜登的經濟政策，認同者僅39%。民主黨中間派團體Third Way 7月的民調也顯示，在經濟議題上，共和黨占有12個百分點的優勢。

Schoen Cooperman研究公司民調，則顯示63%選民認為民主黨的經濟政策不負責任，花費過於草率造成高物價。

由於非法移民湧入邊界，使民主黨在移民議題上，僅獲得37%的信任程度，在國會山莊報民調落後共和黨達9個百分點；在原本最具有優勢的疫情方面，國家廣播公司新聞網(NBC)與華爾街日報(WSJ)的民調指出，拜登支持度從4月下旬的69%，大幅下滑截至上周剩下53%。

如此一來，拜登政府恐怕讓歷史重演，由執政黨輸掉期中選舉。