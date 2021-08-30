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全美餐廳紀念陣亡英靈 紛紛在空桌擺上13瓶啤酒

編譯柯立偉／綜合29日電
全美各地的酒吧，紛紛自動提供13杯啤酒給在阿富汗陣亡的13位美軍。(取材自臉書)
全美各地的酒吧，紛紛自動提供13杯啤酒給在阿富汗陣亡的13位美軍。(取材自臉書)

阿富汗喀布爾機場26日遭恐怖攻擊事件，使13位美軍在撤離行動中犧牲；為了感念這13位在前線為國浴血的戰士，全國許多餐廳自發性地為13位子弟兵留下了一張空桌，並擺上13瓶啤酒，打開大門迎接這13位勇士的英靈。

俄亥俄州胡蘭郡(Huron)麥蘭(Milan)村的鐵木(Ironwood)咖啡廳經理夏儂．瓦斯奎茲(Shannon Vasquez)表示，這一次殉國士兵之一蘇維亞克(Maxton Soviak)就是當地人，因此她覺得必須要做點什麼來感念他們為國家的付出。

瓦斯奎茲說：「我出身軍人世家，從祖父輩到父執輩中許多人都在服役，因此當我看到俄州有一名青年死亡的消息時，就想要做點什麼來紀念他與他的12位同袍。」

來源：WKYC Channel 3

俄州另一間「尼可迴旋酒館」(Niko's Bar & Gyros)老闆摩拉吉安尼斯(Niko Moulagianis)不只在店內一張空桌擺上13瓶啤酒，還向所有上門顧客表示，9月11日以前每賣出一瓶啤酒，就會捐一元給軍人慈善機構或這13位軍人的家屬。他表示，除了啤酒銷售外，還收到許多顧客現金捐款的支持。

摩拉吉安尼斯還分享一名軍眷的故事，他說有一位白髮蒼蒼的老先生走向前來，說他兒子就是陸戰隊隊員；老先生淚流滿面地向摩拉吉安尼斯致謝，感謝他在社區為這13位殉國軍人所做的一切。摩拉吉安尼斯也動容地回應說：「是我們應該向你和你的兒子致謝。」

除了酒館以外，德拉瓦州的Amstel理髮廳，也在店內空下一張椅子，並擺上一面國旗。理髮廳老闆艾倫(Robert Allen)表示，他們當地社區對軍人有特殊情感，幾乎每個人都有正在服役的親朋好友，因此希望每一位上門理髮的顧客，都可以花個幾分鐘的時間悼念國家棟樑之折翼。

艾倫說：「有些人失去了一輩子再也回不來的至親與摯愛，推出13瓶啤酒紀念、向國旗敬禮等等，是我們能做的為數不多的事情之一而已。」

俄亥俄州 喀布爾 勇士

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