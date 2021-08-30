痛失愛子 陸戰隊大兵之母怒罵拜登「失智垃圾」

13位為國捐驅的美軍遺體29日自阿富汗運返國門。拜登總統率文武要員在機場迎接。(美聯社)

年僅20歲的美軍陸戰隊一等兵麥克科朗姆(Rylee McCollum)26日在阿富汗喀布爾 機場自殺炸彈恐襲中殉職，他的母親凱西‧麥克科朗姆(Kathy McCollum)日前接受SiriusXM廣播節目專訪時說，投票給拜登 總統的選民們「殺死了我兒子」。

凱西‧麥克科朗姆接受節目主持人威克歐(Andrew Wilkow)訪問時說，兒子之死都要怪在「頻頻失智 」的拜登頭上。

她說，兒子年紀為20歲又6個月，已經準備要從約旦返回美國，要跟妻子團聚了，準備迎接第一個兒子的誕生，「可是這個沒用的、頻頻失智的垃圾卻派我兒子去送死」。

13位捐驅美軍之一的陸戰隊員麥克考的母親，批評拜登總統無能，讓20歲的兒子送命。(美聯社)

她指出：「我今天早上4時醒來。有兩名陸戰隊成員上門，跟我說我兒子死了。」

她表示，想到所有投票給拜登的民主黨選民說：「你們殺死了我兒子。」

凱西‧麥克科朗姆說，拜登是「頻頻失智的垃圾」，不知道自己已經入主白宮，仍以為還在當聯邦參議員。她說：「我會想辦法冷靜下來。抱歉，我失態了。」

美聯社報導，為麥克科朗姆遺孀與遺腹子提供的慈善捐款，總金額在29日上午已累計達50萬元。另外兩項為克科朗姆家屬發動的網路募款，也共計募得約48萬7000元。

麥克科朗姆出生於懷俄明州邦杜蘭(Bondurant)，第一次派駐海外就在喀布爾卡薩國際機場旁的自殺炸彈攻擊中遇難身亡。

來源：Mrgunsngear B Channel