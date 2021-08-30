我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

痛失愛子 陸戰隊大兵之母怒罵拜登「失智垃圾」

記者顏伶如／綜合報導
13位為國捐驅的美軍遺體29日自阿富汗運返國門。拜登總統率文武要員在機場迎接。(美聯社)
13位為國捐驅的美軍遺體29日自阿富汗運返國門。拜登總統率文武要員在機場迎接。(美聯社)

年僅20歲的美軍陸戰隊一等兵麥克科朗姆(Rylee McCollum)26日在阿富汗喀布爾機場自殺炸彈恐襲中殉職，他的母親凱西‧麥克科朗姆(Kathy McCollum)日前接受SiriusXM廣播節目專訪時說，投票給拜登總統的選民們「殺死了我兒子」。

凱西‧麥克科朗姆接受節目主持人威克歐(Andrew Wilkow)訪問時說，兒子之死都要怪在「頻頻失智」的拜登頭上。

她說，兒子年紀為20歲又6個月，已經準備要從約旦返回美國，要跟妻子團聚了，準備迎接第一個兒子的誕生，「可是這個沒用的、頻頻失智的垃圾卻派我兒子去送死」。

13位捐驅美軍之一的陸戰隊員麥克考的母親，批評拜登總統無能，讓20歲的兒子送命。...
13位捐驅美軍之一的陸戰隊員麥克考的母親，批評拜登總統無能，讓20歲的兒子送命。(美聯社)

她指出：「我今天早上4時醒來。有兩名陸戰隊成員上門，跟我說我兒子死了。」

她表示，想到所有投票給拜登的民主黨選民說：「你們殺死了我兒子。」

凱西‧麥克科朗姆說，拜登是「頻頻失智的垃圾」，不知道自己已經入主白宮，仍以為還在當聯邦參議員。她說：「我會想辦法冷靜下來。抱歉，我失態了。」

美聯社報導，為麥克科朗姆遺孀與遺腹子提供的慈善捐款，總金額在29日上午已累計達50萬元。另外兩項為克科朗姆家屬發動的網路募款，也共計募得約48萬7000元。

麥克科朗姆出生於懷俄明州邦杜蘭(Bondurant)，第一次派駐海外就在喀布爾卡薩國際機場旁的自殺炸彈攻擊中遇難身亡。

來源：Mrgunsngear B Channel

拜登 失智 喀布爾

上一則

全美餐廳紀念陣亡英靈 紛紛在空桌擺上13瓶啤酒

下一則

王毅與布林肯通話 聚焦阿富汗問題與美中關係

延伸閱讀

艾妲颶風恐衝擊東岸輸油管線 拜登視察FEMA

艾妲颶風恐衝擊東岸輸油管線 拜登視察FEMA
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解
美太仰賴神學士機場崗哨 自殺炸彈客趁隙而入釀慘劇

美太仰賴神學士機場崗哨 自殺炸彈客趁隙而入釀慘劇
喀布爾恐攻殉職美軍遺體返國 拜登親迎致敬

喀布爾恐攻殉職美軍遺體返國 拜登親迎致敬

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06

超人氣

更多 >
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解