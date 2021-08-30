喀布爾殉職13美軍靈柩返國 拜登親迎：殞落英雄回家

13位為國捐驅的美軍遺體29日自阿富汗運返國門。拜登總統率文武要員在機場迎接。(美聯社)

日前在阿富汗 喀布爾遭受自殺炸彈攻擊捐驅的13名美軍遺體，29日上午由空軍C-17運輸機直接由阿富汗載運返抵德拉瓦州多佛空軍基地(Dover Air Force base)，拜登 總統親迎靈柩，與哀戚的家屬站在一起向陣亡軍人致敬。

美聯社報導，現場氣氛肅穆凝重，只能聽得見的聲音唯有穿著野戰服官兵為覆蓋國旗靈柩移靈的儀式動作，還有運輸機聲響及啜泣聲。

來源：CNN

拜登與第一夫人吉兒‧拜登與殉職的軍屬私下會晤。長達20年的阿富汗戰爭開始以來，拜登成為第四位在多佛空軍基地親迎陣亡美軍遺體運返國門的總統；這架空軍C-17運輸機從阿富汗起飛之後，經過科威特、德國，最後抵達德拉瓦州多佛空軍基地。

13位為國捐驅的美軍遺體29日自阿富汗運返國門。拜登總統率文武要員在機場迎接。(美聯社)

低頭默禱 向殉難忠靈致敬

靈柩陸續從運輸機內被抬出並放上在場等候的靈車時，拜登將右手放置左胸前，向殉難忠靈致敬，閉眼低頭默禱。隨行官員包括國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)及國務卿布林肯(Antony Blinken)。

軍方指出，13名在自殺炸彈攻擊中殉難的美軍，包括11名陸戰隊隊員、一名海軍醫官以及一名陸軍上士，年齡均在20歲至31歲之間，來自加州、麻州等地。其中5人都才20歲，也就是出生於2001年9月11日911恐怖攻擊後不久。為了追緝恐攻主謀凱達組織(al-Qaida)，美國在911事件後入侵阿富汗，也瓦解了當時庇護凱達組織的神學士（Taliban，另譯塔利班）民兵組織織。

一名來自懷俄明州的20歲陸戰隊成員便是殉難將士之一，身後留下三周後即將臨盆的遺孀。另一名殉難的20歲海軍看護兵，最後一次與母親透過FaceTime通訊軟體對話時，對母親保證自己肯定平安無事，「因為弟兄們會照顧我的」。

13位為國捐驅的美軍遺體27日在阿富汗機場被覆上國旗後登機，29日自阿富汗運返國門。(美聯社)

爆炸當下 正協助緊急撤離

8月26日自殺炸彈攻擊發生時，13名美軍都在協助處理美國公民 及曾經協助美國的阿富汗人緊急撤離。13名殉難美軍的家屬當中，有11個家屬同意媒體報導移靈過程，另外2個家屬則不同意。

拜登發表談話時說，此行前來多佛空軍基地，是為了迎接13名「殞落的英雄」回家。他說：「且讓我們持續為他們禱告。」