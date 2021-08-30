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炸彈客擬轟炸喀布爾機場 遭美無人機殲滅 傳數名兒童喪生

記者顏伶如╱綜合報導
美軍29日發動無人機攻擊，摧毀喀布爾一間民宅內摧毀一輛滿載炸藥的自殺炸彈客的車輛，阻止ISIS-K試圖發動對美軍的第二次自殺攻擊。(美聯社)
美軍29日發動無人機攻擊，摧毀喀布爾一間民宅內摧毀一輛滿載炸藥的自殺炸彈客的車輛，阻止ISIS-K試圖發動對美軍的第二次自殺攻擊。(美聯社)

路透報導，美國官員透露，阿富汗的激進分子企圖在喀布爾(Kabul)機場再度發動滿載炸藥的車輛自殺攻擊，29日遭到美軍出動無人機鎖定攻擊後殲滅；報導指出，美國撤離阿富汗的行動，如今已接近尾聲。美軍中央司令部證實29日的無人機攻擊行動，並表示正在調查是否造成平民死傷。

自從喀布爾卡薩國際機場8月26日發生自殺炸彈攻擊，造成13名美軍殉職及數十名阿富汗人死亡以來，美軍29日是第二次發動無人機空襲予以回擊。一名美國官員說，遭無人機摧毀的車輛裝有大量爆裂物。

每日郵報報導，一名阿富汗官員匿名受訪時說，29日的美軍無人機空襲造成三名兒童死亡；阿富汗電視台新聞播報員薛爾薩德(Muslim Shirzad)則說，可能有九人在無人機空襲中喪生，其中包括六名孩童。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)29日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，美國公民仍有機會前往喀布爾機場，搭上飛機離開阿富汗，返回美國。

美軍29日發動無人機攻擊，摧毀喀布爾一間民宅內一輛滿載炸藥的炸彈客車輛，阻止IS...
美軍29日發動無人機攻擊，摧毀喀布爾一間民宅內一輛滿載炸藥的炸彈客車輛，阻止ISIS-K對美軍發動第二次自殺攻擊。圖為阿富汗新聞記者正拍攝被摧毀的車輛。(美聯社)

他說，政府官員相信美方掌握重要談判條件，可以讓神學士(Taliban)民兵組織遵守承諾，同意美國公民、持有特別移民簽證(SIV)的綠卡持有人及阿富汗盟友，都能在8月31日之後依然獲准安全離境，前往美國。

國務卿布林肯(Antony Blinken)29日接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，目前受困於阿富汗但希望離開的美國公民，人數僅約300人左右；他說，這些人是曾經表達有撤離意願的美國公民，「我們正在積極洽商，協助他們能夠抵達機場，能夠搭上飛機，離開阿富汗。」

自從阿富汗政府垮台，神學士迅速控制首都喀布爾後，美國撤離阿富汗的行動突然面臨考驗，等候撤離人數爆增。白宮指出，從8月14日到29日為止，美軍已從阿富汗共計撤出11萬4400多人。

布林肯說，全球約有114個國家已明確表達，期待神學士在8月31日期限之後，仍然允許自由旅行，「這是國際社會上各國之間所存在的清楚期許」。

蘇利文29日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時指出，某些美國公民選擇在8月31日撤離期限之後，將繼續留在阿富汗，但是這些公民將不會被困在當地，美國會有「協助離境的機制」。但蘇利文並未說明運作細節。

美國公民 阿富汗 喀布爾

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