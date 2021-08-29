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20年阿富汗戰爭 大玩兩手策略 巴基斯坦才是大贏家

編譯盧炯燊╱綜合28日電
即使變天，數以千計的阿富汗平民依然在邊界來回巴基斯坦。(美聯社)
即使變天，數以千計的阿富汗平民依然在邊界來回巴基斯坦。(美聯社)

美國阿富汗長達20年的戰爭，最終倉皇撤離收尾，神學士(Taliban，另譯塔利班)組織則重掌政權；但紐約時報的分析認為，真正的大贏家是巴基斯坦。

巴基斯坦名義上是美國在戰爭中的夥伴，但也是神學士的支持者，甚至將神學士的勝利視為自己的勝利；就在神學士佔領喀布爾幾天後，他們的旗幟在巴基斯坦首都伊斯蘭堡一座清真寺上高高飄揚。

阿富汗平民依然在邊界來回巴基斯坦。(美聯社)
阿富汗平民依然在邊界來回巴基斯坦。(美聯社)

過去20年，巴基斯坦表面上是美國打擊凱達組織(al Qaeda)及神學士的盟友，因此獲得美國數百億元援助；但華盛頓也承認，這些援助大部分不知所終。

從九一一恐怖攻擊事件開始，美國攻打神學士多靠巴基斯坦三軍情報局(ISI)，然而巴基斯坦也保護了神學士在境內的資產。

阿富汗與巴基斯坦關係密不可分。圖為邊界的阿富汗平民。(美聯社)
阿富汗與巴基斯坦關係密不可分。圖為邊界的阿富汗平民。(美聯社)

美國官員承認，巴基斯坦在整個戰爭期間也向神學士提供援助、培訓專業知識，有時還實地提供建議。

前中情局主管南亞及西南亞反恐事務的倫敦(Douglas London)認為，如果沒有巴基斯坦人的幫助，阿富汗神學士就不會存在；ISI更幫助神學士提升國際地位，例如領袖巴拉達(Abdul Ghani Baradar)就是持巴基斯坦護照到卡達(Qatar)的多哈(Doha)參加談判，也是持這個護照到天津與中國外長王毅會面。

戰爭期間，美國容忍巴基斯坦的兩手策略，因為別無選擇；巴基斯坦的港口及機場，也為美國在阿富汗所需的軍事裝備提供了主要入境點和補給線。

但隨著美軍撤出阿富汗，一直走低的美巴關係可能進一步瓦解；美國已沒有繼續與它打交道的動力，制裁巴基斯坦之聲，已在西方社交媒體上出現。

巴基斯坦人現在要如何對待阿富汗？前巴國駐聯合國大使洛赫迪 (Maleeha Lohdi) 表示，治理一個飽受戰爭蹂躪的國家才是真正的考驗及嚴峻挑戰，特別是神學士一直是一支戰鬥力量，而不是擅長治國的力量。

巴基斯坦在阿富汗的主要目標，是建立勢力範圍來阻止死敵印度，特別是印度利用「俾路支解放軍」(Balochistan Liberation Army)這樣的恐怖組織，在巴基斯坦搞分離活動，並以阿富汗作為避風港。

因此當印度外交人員從喀布爾撤離時，巴基斯坦媒體自視為是一場勝利。

神學士 美國 阿富汗

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