美太仰賴神學士機場崗哨 自殺炸彈客趁隙而入釀慘劇

阿富汗神學士28日已開始接管首都國際機場。圖為阿富汗民兵在機場主要大門監控離境的阿富汗平民。(Getty Images)

國防官員及退伍軍人指出，喀布爾機場 26日的自殺炸彈恐怖攻擊暴露了美軍在撤離行動中所面臨的挑戰及缺失，美軍仰賴神學士 (Taliban，另譯塔利班)在喀布爾機場設立外圍檢查哨，無法依照美軍一般嚴密的安全標準搜查阿富汗 群眾，導致維安出現漏洞釀成慘劇。

空軍安全部隊退伍軍人勒曼(Sam Lerman)約十年前曾在阿富汗巴格拉姆(Bagram)空軍基地服役，他的單位負責維護基地安全；勒曼表示，在防禦嚴密的典型軍事設施中，安全中心的防護相當嚴謹，而這樣的機制在機場幾乎難以實踐；進入巴格拉姆基地的阿富汗人必須先通過安全守衛的檢查，包括一連串的攝影機、掃描機、感測器，以及人員搜查，仔細檢查訪客是否藏匿自殺炸彈。

勒曼說：「最重要的是隔離距離及層層繁雜的安全程序，每一層都需要可信任的人。」而在喀布爾機場美軍似乎難以實行這樣的安全防護制度。

民主黨眾議員蘇珊·威德(Susan Wild)在推特發文表示，她認為撤離過程處理不當，「為了向前邁進，我們需要對導致我們走到這一步的這一連串失敗給出答案及問責，我們的軍隊應該得到完整、毫無掩飾的真相。」

目前仍不清楚神學士是否刻意放行自殺炸彈客進入，或者炸彈客躲過神學士檢查哨；拜登政府官員對仰賴神學士維安一事辯護，稱目前美國和神學士有共同的利益。

「沒人相信他們」，拜登在談到神學士時說道：「我們只是指望他們的自身利益來繼續他們的活動」，拜登指出，神學士並沒有指揮嚴密、有組織的行動，國防部高級官員也持有類似觀點。

美國中央司令部司令麥肯齊(Kenneth F. McKenzie)26日表示，他不知道神學士是否刻意讓恐攻發生，但他並不這麼認為，伊斯蘭國是神學士的死敵，「任何時候制定像這樣的非戰鬥人員撤離計畫，派出軍隊，都預計會受到攻擊，我們認為這遲早會發生。」

美國國防部警告阿富汗恐將有新一波恐攻發動，隨著撤退的最後期限將近，威脅可能加劇。