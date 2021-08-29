神學士封鎖機場 阻阿富汗人逃離 美英加速撤僑

美國31日撤軍期限即將到來，阿富汗神學士28日開始接管首都國際機場。圖為神學士民兵28日已封鎖機場主要入口，阻擋大批阿富汗人民。(Getty Images)

美軍和盟國阿富汗 行動接近尾聲，「神學士 」(Taliban，另譯塔利班)28日開始封鎖首都喀布爾(Kabul)的卡薩國際機場 ，阻止阿富汗人離境；但大多數北約(NATO)盟國撤離阿富汗後，部分西方國家領袖坦言仍有許多僑民和阿富汗盟友留在當地，英國與美國也矢言在31日的撤軍期限前加速撤離僑民與阿富汗人。

阿富汗民兵在機場主要大門監控離境的阿富汗平民。(Getty Images)

美方夜以繼日撤離僑民與阿富汗難民，神學士15日掌握喀布爾以來已疏運逾10萬人出境；英國首相強生(Boris Johnson)矢言竭盡全力搶救盟友脫離風險神學士威脅，但英國最後一班飛機28日離境。

英國駐阿富汗大使布里斯托(Laurie Bristow)從喀布爾機場推文寫道，「是時候結束此行動了，但我們沒忘記還有人需要離開，我們將持續採取所有方法提供協助，我們也沒忘記勇敢、正直的阿富汗人，他們值得住在和平與安全的環境。」

神學士民兵28日已封鎖機場主要入口，設立崗哨檢查站。(Getty Images)

神學士發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)說，神學士已進駐機場內部，準備好在美軍離境後迅速接管機場；不過，五角大廈27日說，神學士並未控制任何機場行動。

在機場外，神學士領導人28日部署更多兵力，擴大檢查哨範圍，避免群眾在日前的恐怖攻擊後齊聚。

神學士籌組新政府之際，面臨嚴重經濟危機且喪失國際社會支持，許多西方國家取消對阿富汗的經濟援助，喀布爾出現數百人的抗議人潮，許多抗議者為數月未領薪的公務員，愈來愈多人聚在銀行外等領現金，自動櫃員機正常運作，但每個帳戶每24小時限領200美元。

阿富汗的經濟危機早在神學士接手前就存在，阿富汗強烈仰賴國際援助，其中75%預算來自西方金援。

神學士表示，將與國際社會維持良好關係，並以溫和的伊斯蘭教法治理國家。

神學士無法動用央行的90億美元儲備金，這筆錢被紐約聯邦儲備銀行(NYFR)凍結；國際貨幣基金(IMF)也暫緩移轉約4億5000萬美元的款項，少了美元供應，阿國地方貨幣面臨崩盤危機，恐致物價上漲。

阿富汗目前面臨乾旱與700多萬人民的生存危機，聯合國糧食及農業組織(FAO)表示，阿富汗人面臨新冠肺炎疫情和流離失所的慘況；世界糧食計畫署(WFP)本月稍早估計，約1400萬人迫切需要糧食援助。