倒數計時 美開始最終撤軍 守喀布爾機場到最後一刻

美國盟友自阿富汗撤離行動也趨尾聲。英國表示28日結束最後撤軍與撤僑行動，但仍不放棄未能及時成行的英僑。圖為英國部隊28日登上A400M運輸機離開阿富汗。(美聯社)

距離拜登總統設定的8月31日撤軍截期進入倒數階段，五角大廈28日證實，美國已開始於阿富汗 喀布爾機場 進行最終撤軍。

儘管局勢動盪，安全狀況欠佳，拜登仍持續堅守8月31日自阿富汗撤軍的底線，無意延長；國防部發言人柯比(John Kirby)也證實：「我們已開始撤離。」

美軍把握最後機會，全力撤僑與撤離友美的阿富汗平民。圖為美空軍運輸機28日自阿富汗首都機場起飛。(美聯社)

五角大廈尚未提供最後一批撤軍的相關細節，以及目前還有多少官兵仍在阿富汗境內；神學士(Taliban，另譯塔利班)取得阿富汗政權後，美國又派遣6000名士兵協助撤離美國公民 與阿富汗盟友。

現階段也還不清楚，美軍將如何移交喀布爾機場的掌控權給神學士；負責後勤的陸軍少將泰勒(Hank Taylor)表示，美軍將運營機場至「最後一刻」；泰勒說：「我們正在擬訂細節，將在日後公布。但現階段我們將持續運營機場，確保能順利執行撤離任務。」

泰勒28日透露，美軍在27日早晨至28日清晨間，已從喀布爾撤離6800人；撤離的總數已達11萬7000人，其中5400人為美國公民。

國務院也於28日表示，還有約350人能在尋求離開阿富汗的方式；此外，國務院也正努力與其他280名表名身分為美國公民，但還未透露是否有意願離開的人聯繫。

喀布爾機場日前遭到伊斯蘭國的分支「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)自殺炸彈攻擊，造成13名美軍和超過170名當地人死亡後，原本就已非常混亂的場面更加騷亂。

泰勒28日也證實在當地時間早晨，已擊殺兩名「伊斯蘭國重要目標」，其中第三名目標也在無人機空襲中受傷。

截至28日，美國大使館幾乎所有人員也已準備就緒離境。但在離開前，使館人員也堅守崗位置最後一刻，處理當地雇員與其他國家公民的簽證申請。

不過國務院表示，由於可能再度發生恐怖攻擊，因此要求美國人離開喀布爾機場附近區域。在撤離的最終階段，五角大廈也表示，離境人員的數量開始減少。