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阿富汗翻譯員受困、妻兒中彈 昔日美軍同袍救他全家

編譯中心／綜合28日電

美國從阿富汗撤軍期限將至，許多曾協助駐阿美軍的阿富汗人如今面臨生命危險；其中一名翻譯員一度受困喀布爾，最後在一群美軍協助下，成功帶著妻小逃出生天，抵達美國。

中央社引述紐約時報報導，化名「麥奇」(Mikey)的34歲阿富汗男子是特種部隊的翻譯，他不僅彌補語言上的隔閡，更是一同出生入死，無論是在與追隨神學士的阿富汗人談判中緩和氣氛，還是警告車隊避免遭到伏擊，他樣樣都做。

曾在特種部隊服役的德州人托瑞斯(Joseph Torres)上士回憶道：「麥奇不只是一名普通翻譯，他是我們的救命稻草，因為有他，我們才能在任務結束後活著回家。」

但在阿富汗首都喀布爾落入神學士手中的第二天，「麥奇」就陷入孤立無援的處境；他帶著妻子和兩個年幼的兒子奔向機場，結果在擁擠的人群中遭遇槍擊，妻子和六歲兒子的腳部中彈。

當他抱著渾身是血、不斷哀號的孩子尋找醫院時，麥想起自己與美軍上戰場的日子。他說：「我一直在想，在我為美國人做了那麼多之後，現在我的家人就是這個下場？」

麥奇和其他幫助美軍工作的阿富汗人都在申請加急簽證；但美方的當務之急，是優先撤離美國公民和永久居民。

麥奇將妻兒送進醫院，自己找地方藏起來，一周換了四次住處；他一直等著美國政府給他一個撤離計畫，也在等簽證申請獲准，而神學士隨時都可能找上門。

麥奇在藏身處接受紐約時報的電話採訪，他說，美國政府一直沒有告知他何時或如何逃出生天，他意識到自己安全離開的唯一指望，就是他昔日與那些美軍建立起的連結；而這就是托瑞斯上士登場的時候。

為了協調分工，托瑞斯與約20名退役和現役軍人開了一個WhatsApp聊天群和電郵群組；他們找到軍方和國務院的聯繫人以及國會議員，要把麥奇一家人送上撤離的軍用飛機。

23日下午，麥奇收到托瑞斯發來令人驚喜的短訊：「我們將會救你出來，現在就準備好，等待指示。」

在兩個小時內，麥奇一家人被藏在車裡，他們的文件也被藏好，送往喀布爾機場的一個登機口，那裡有軍方人員等著；他們歡迎麥奇一家人，並帶他的妻小去診所治療槍傷，小孩子拿到糖果吃。

當托瑞斯接到電話得知麥奇終於安全時，忍不住喜極而泣。

麥奇一家人24日搭乘美國軍飛離開阿富汗，那天剛好是他兒子的六歲生日。

美國公民 阿富汗 紐約時報

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