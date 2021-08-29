美使館前阿富汗保全 一家8口流浪喀布爾街頭3天終抵美

隨著阿富汗 政權落入神學士(Taliban)手中，全美也湧入大批難民；一對阿富汗夫婦帶著六個孩子流落喀布爾 街頭三天之後，終於在本周來到美國 、抵達費城。

這名36歲的父親穆罕默德(Mohammad)深怕還在阿富汗的親人遭到報復，不願意公開他的姓氏；他向媒體透露自己曾在美國大使館擔任保全，接著又在2004年開始承包國防相關的業務工作，2018年他便申請美國簽證。

今年8月8日穆罕默德終於拿到簽證，但當時神學士已逼近喀布爾，他在賓州的親戚警告他必須立刻離開；一家八口於16日抵達美軍勢力範圍55碼內(約50公尺)，卻在大量人潮推擠之下無法登機；後來他才得知，當天有兩人為了逃離攀上軍機，最後不幸身亡。

然而，接下來的日子卻更加煎熬；神學士軍隊不斷在街上對空鳴槍示威，讓孩子們感到無限恐懼，而最小的孩子年僅3歲；穆罕默德的妻子形容：「連我自己都好害怕，但我不想讓孩子們發現。最後我說服自己，我們可能受傷、可能遭遇困難，但我們會有未來。」

穆罕默德一家目前先暫時投靠賓州的表親，而表親也不斷收容其他剛從阿富汗逃離的家人，這禮拜光是接機就去了三次；穆罕默德的妻子表示自己雖然非常懷念喀布爾的家，也曾期盼孩子們可以在那就讀大學，但這樣的夢想隨著美軍撤離而幻滅。

據稱，穆罕默德一家人逃離時只帶了一只背包，裡面裝著孩子們的衣服，但是在卡達轉機時他們被迫拋棄唯一的行李；他們在18日抵達杜勒斯國際機場，待文件作業經過幾天完成之後就被送往賓州。

就在穆罕默德一家逃離後，喀布爾機場26日發生爆炸造成無數死傷，對此穆罕默德只感到慶幸：「和我們一樣成功逃離的人，對於未來都抱著無限希望，但看著那座熟悉的城市淪陷，所有人失去了一切，我們真的非常痛心。」