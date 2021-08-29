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台灣零確診止步 本土增13例 新北爆家庭9人群聚

911時還是嬰兒…他們今成「最長戰爭」最後一批殉職者

編譯洪毅柯立偉／綜合28日電
在喀布爾機場爆炸案犧牲的20歲陸戰隊準下士尼庫伊(Kareem Nikoui)。(路透)
在喀布爾機場爆炸案犧牲的20歲陸戰隊準下士尼庫伊(Kareem Nikoui)。(路透)

阿富汗首都喀布爾機場26日的恐攻造成13名美軍喪生；紐約時報報導，有些喪生的士官兵在美國打響對阿反恐戰爭時，還只是個嗷嗷待哺的嬰兒，卻成為這場美國史上持續時間最長的戰爭中的最後一批犧牲者。

國防部28日公布13名殉職者美軍的身分；在社群網站上也出現捐軀者幾年前還歡慶相聚，現在卻生離死別的哀悼文大量湧現。

生於2001年2月的陸戰隊準下士麥凱倫(Rylee McCollum)就是其中之一，在九一一事件時他還是嬰兒，現在則是剛滿20歲、新婚不久的準爸爸，在阿富汗撤軍後，才從約旦調到阿富汗支援。

來源：CBS Los Angeles

恐攻發生時，他在喀布爾機場大門附近的一個檢查哨執勤，而那個大門剛好就是自殺炸彈客引爆炸彈的地方，讓麥凱倫成為2011年以來，美軍在阿富汗傷亡最慘重事件下的亡魂之一。

在喀布爾機場爆炸案遇害的20歲陸戰隊準下士麥凱倫(Rylee McCollum)...
在喀布爾機場爆炸案遇害的20歲陸戰隊準下士麥凱倫(Rylee McCollum)，本來要當父親了。(路透)

麥凱倫的父親吉姆(Jim)表示，麥凱倫人格高尚，自幼仗義直言，而且非常愛國，三歲就立志從軍，練得一身摔跤的功夫，在18歲生日時就跟他及學校表示要加入軍隊。

吉姆表示，阿富汗戰爭持續這麼長時間，奪走包括麥凱倫在內這麼多條人命，最終卻回到原點，讓他極為難過。唯一的安慰是麥凱倫是在幫助他人時犧牲的英雄行為，讓他感到「至為驕傲」。

吉姆在事件發生後的凌晨3點30分，陸戰隊人員親自登門拜訪後，才知道他在爆炸案的不祥預感成真；而這樣的情景，當天凌晨在許多家庭重複上演。

在喀布爾機場爆炸案犧牲的20歲陸戰隊準下士尼庫伊(Kareem Nikoui)。...
在喀布爾機場爆炸案犧牲的20歲陸戰隊準下士尼庫伊(Kareem Nikoui)。(路透)。

另一名遇難陸戰隊準下士尼庫伊(Kareem Nikoui)的母親莎娜．查佩爾(Shana Chappell)發布了一張尼庫伊蜷著步槍、在有鐵絲網的牆邊燦笑的照片，說這是尼庫伊傳給她的最後一張照片。她說從接獲兒子死訊那一刻起，感覺自己的靈魂都被掏空。

來源：ABC7

在喀布爾機場爆炸案犧牲的20歲陸戰隊下士艾斯皮諾薩(David Lee Espi...
在喀布爾機場爆炸案犧牲的20歲陸戰隊下士艾斯皮諾薩(David Lee Espinoza)。(路透)

來自德州的陸戰隊下士艾斯皮諾薩(David Lee Espinoza)，也是這次恐攻行動中英勇殉國的士官之一。德州聯邦眾議員庫拉爾(Henry Cuellar)在悼念艾斯皮諾薩的聲明中說：「艾斯皮諾薩服役期間，體現出了勇氣、奉獻與服務的美國價值，從他入伍的那一刻起，就為了捍衛我們的國家而無私地奉獻。勇者不死，他永遠是美國的英雄。」

來源：KSAT 12

阿富汗 美國 喀布爾

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